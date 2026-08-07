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Ex-miss perde título após publicações racistas nas redes sociais

Brittany Boltinhouse teve o título de Miss Carolina do Norte EUA cassado após postagens com ofensas racistas

Por Redação ContilNet
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Ex-miss perde título após publicações racistas nas redes sociais
Reprodução/Instagram

Brittany Boltinhouse foi destituída do posto pela organização do concurso poucas semanas após ser coroada; Myla Hadley assume o título e a representação estadual.

A modelo Brittany Boltinhouse, de 27 anos, teve o título de Miss Carolina do Norte EUA 2026 oficialmente cassado poucas semanas após conquistar a coroa em 28 de junho. A destituição ocorreu após virem à tona postagens antigas nas redes sociais contendo linguagem e termos racistas.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, a decisão foi comunicada pela Blaize Productions e ratificada pelo comando do Miss EUA após análise das publicações.

“O CEO do Miss USA, Thom Brodeur, afirmou em um comunicado separado que a organização tem ‘tolerância zero para racismo, homofobia, transfobia e linguagem que deprecie outras pessoas'”, destacou a repórter Gabriela Francisco na matéria do METRÓPOLES.

Detalhes das denúncias e a nomeação da nova Miss

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, as publicações que motivaram a cassação do título resgataram comportamentos repetidos nas redes:

  • Exposição de Conteúdo: Reportagem do New York Post apontou que a modelo utilizava termos racistas ofensivos (“N-word”) repetidamente em uma conta sob o nome de usuário Sosa the Stallion.

  • Conduta Recorrente: A organização do Miss EUA reforçou que a perda do título decorreu de uma conduta mantida ao longo de um período prolongado, e não de um fato isolado.

  • Nova Representante: Com a destituição de Brittany, Myla Hadley, segunda colocada no concurso estadual, foi formalmente nomeada a nova Miss Carolina do Norte EUA e disputará a etapa nacional do Miss EUA.

Por que Brittany Boltinhouse perdeu o título de Miss Carolina do Norte EUA?

Ela foi destituída do título após a revelação de postagens antigas em suas redes sociais contendo ofensas e termos racistas.

Quem assume a coroa após a destituição de Brittany Boltinhouse?

Myla Hadley, que ficou em segundo lugar na competição estadual, foi nomeada a nova Miss Carolina do Norte EUA.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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