Tony Bellotto celebra nova fase com os Titãs após vencer câncer

Guitarrista conversou com o Metrópoles sobre a turnê de 40 anos de Cabeça de Dinossauro em Brasília e o retorno aos palcos.

Titãs

Guitarrista conversou com o Metrópoles antes de show em Brasília; banda apresenta no festival Na Praia os 40 anos do clássico álbum “Cabeça de Dinossauro”.

A banda Titãs desembarcou em Brasília nesta sexta-feira (7/8) para comandar o palco do festival Na Praia com a turnê que celebra os 40 anos de Cabeça de Dinossauro, um dos discos mais influentes da história do rock nacional. A noite especial conta ainda com apresentações de Os Paralamas do Sucesso e Nando Reis.

Em entrevista exclusiva apurada pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o guitarrista Tony Bellotto celebrou o sucesso da turnê e detalhou como o retorno aos palcos ganhou um significado ainda mais profundo após enfrentar e vencer um câncer no pâncreas.

“Passar pelo diagnóstico, pelos tratamentos, cirurgia, tudo que eu passei e tenho passado nesses últimos anos em relação a essa doença me transformou profundamente. Eu acho que a gente começa a ter uma noção mais clara da finitude e isso muda completamente a nossa relação com a própria vida”, declarou Tony Bellotto em trecho destacado por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Renovação de público e a longevidade dos Titãs

Conforme apurado por Letícia Perdigão no METRÓPOLES, um dos aspectos que mais surpreende o músico nesta fase comemorativa é a presença maciça de jovens nas plateias de todo o país, provando a atemporalidade do repertório lançado em 1986:

Público Jovem: O guitarrista destacou que ver novas gerações cantando os clássicos do disco demonstra a relevância contínua da obra da banda.

Foco no Presente: O tratamento de saúde trouxe novos aprendizados para Bellotto, que destacou a importância de valorizar cada dia e encarar o trabalho na turnê como uma “glória especial”.

Segredo da Longevidade: Ao completar 44 anos de estrada, o músico atribuiu a permanência dos Titãs à consistência e à qualidade artística mantidas ao longo de décadas, frutos diretos da paixão pela profissão.

Qual álbum os Titãs celebram na atual turnê?

A banda comemora os 40 anos do lançamento do icônico disco Cabeça de Dinossauro, lançado originalmente em 1986.

Onde foi o show dos Titãs em Brasília?

A apresentação ocorreu nesta sexta-feira (7/8) no festival Na Praia, em evento que também reuniu Nando Reis e Os Paralamas do Sucesso.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet