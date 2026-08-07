Ary Mirelle desabafa sobre fase difícil do filho com João Gomes

Influenciadora contou como lida com as birras de Jorge, de 2 anos, durante o 'terrible two'.

Instagram/Reprodução

Esposa de João Gomes contou nas redes sociais como enfrenta o chamado “terrible two” de Jorge, de 2 anos, e destacou a importância da firmeza e da paciência na educação.

A influenciadora digital Ary Mirelle usou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores os desafios da maternidade real ao lado do primogênito, Jorge, de 2 anos, fruto do seu casamento com o cantor João Gomes. Ela relatou que o pequeno está vivenciando o auge da fase conhecida como “terrible two”, período do desenvolvimento marcado por comportamento desafiador e busca por independência.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Ary mostrou episódios do cotidiano do filho e explicou como tenta manter a calma sem perder a firmeza nas orientações.

“Não falo brincando nem rindo. Às vezes a gente vira para rir, mas depois volta… ele escuta, entende e sabe que está errado, mesmo fazendo birra. Tem dias em que fico com eles sozinha, sem babá. A mãe tem que pedir ajuda a Deus o tempo inteiro”, desabafou Ary Mirelle em trecho destacado por Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Estratégias de educação positiva e dinâmica com a família

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, Ary explicou a postura que adota quando o filho apresenta crises de choro e birra:

Compreensão do “Não”: A influenciadora pontuou que é firme com o menino e que, apesar de chorar ou resistir no primeiro momento, ele compreende os limites estabelecidos.

Cuidado emocional: Ary ressaltou a importância de manter a saúde mental em dia para saber conduzir a situação e não reforçar atitudes erradas rindo na frente da criança.

Rotina do Lar: Além de Jorge, Ary Mirelle e João Gomes também são pais de Joaquim, que está próximo de completar 1 ano, o que exige atenção redobrada da mãe nos momentos a sós com os dois.

O que é o “terrible two” citado por Ary Mirelle?

Trata-se de uma fase de desenvolvimento infantil por volta dos 2 anos, marcada por birras, buscas por autonomia e explosões emocionais enquanto a criança aprende a lidar com frustrações.

Quantos filhos Ary Mirelle e João Gomes têm?

O casal tem dois filhos: Jorge, de 2 anos, e Joaquim, que está prestes a completar 1 ano.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet