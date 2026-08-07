Gigi News: mulheres do agro se unem para ajudar irmãos acreanos

RAINHA DO RODEIO DA EXPOACRE 2026

Noite de beleza, charme e tradição! Aconteceu no dia 24 de julho, em frente ao Palácio Rio Branco, a tão aguardada escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2026. Em uma noite marcada por beleza, elegância e muita emoção, 12 lindas candidatas disputaram o título e deram um verdadeiro show ao público, em três apresentações que encantaram a todos.

Entre uma apresentação e outra, o evento ganhou ainda mais encanto com a participação da linda Mini Rainha do Rodeio Maitê, além de Louise Rafaele – Mini Miss Brasil Technicolor Dreams Fashion 2023 e Júlia Verônica – Mini Miss Brasil 2024, que abrilhantaram a programação.

Após a avaliação criteriosa dos jurados e uma disputa acirrada, foram eleitas:

Rainha do Rodeio da Expoacre 2026: Erica Oliveira;

Princesa do Laço 2026: Josefa Inácio;

Princesa da Vaquejada 2026: Laísa Teles;

Madrinha dos Peões: Maísa Valadão.

O tradicional evento é realizado por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo e da Associação dos Colunistas Sociais do Acre, sob a coordenação de Roberta Lima e Gigi Hanan.

Uma noite que celebrou a beleza, a tradição e o talento das representantes da cultura do rodeio acreano. Confira alguns flashes dessa linda noite:

HAPPY HOUR

O empresário Rizomar Araújo reuniu familiares e amigos em sua casa para juntos comemorarem seu aniversário, em uma noite especial, regada a comes e bebes deliciosos, boas risadas, música e muito alto astral, marca registrada do aniversariante. Em clima de muita alegria, o aniversariante recebeu o carinho dos convidados, que fizeram questão de celebrar ao seu lado mais um ano de vida. Foram dar um abraço nele:

INAUGURAÇÃO UP MAX

Os empresários Carol Feltrini e Jomar César inauguraram, em grande estilo, a UP Max Corretora de Seguros, reunindo convidados, familiares e amigos em um prestigiado coquetel. Na ocasião, os presentes puderam conhecer de perto as modernas instalações da empresa e celebrar esse importante momento, que marca um novo começo na trajetória dos empresários.

Durante o evento, foi oficialmente lançada a UP Max Seguros e Consórcios, que chega ao mercado com a proposta de transformar sonhos em conquistas, oferecendo segurança, confiança e um atendimento que vai além das expectativas.

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1811, Bosque, em frente ao Deck Sushi.

Uma noite especial, marcada por boas energias, encontros e muitos votos de sucesso para essa nova empreitada! Marcaram presença no coquetel:

NEWS

CONVENÇÃO

O senador Ala Rick está oficialmente lançado como candidato ao Governo do Estado do Acre, tendo ao seu lado importantes nomes da política acreana. Integram o grupo o deputado federal Roberto Duarte, que concorre à reeleição, e o vereador Zé Lopes, que disputa uma vaga para deputado estadual. A união dos três nomes fortalece o projeto político e marca um novo momento na trajetória de Ala Rick, que se prepara para enfrentar o desafio de disputar o comando do Estado, contando com o apoio e a parceria de seus aliados. A caminhada rumo às urnas já começou e promete movimentar o cenário político acreano.

ARGENTINA

Nada melhor do que viajar em família para criar histórias e eternizar momentos especiais. O casal Sônia Afonso e Mário Gil escolheu a Argentina como destino para viver dias inesquecíveis ao lado daqueles que mais amam. A viagem foi compartilhada com os filhos Thiago e Gil, as noras Ítala e Sarah, e os netos Valentina, Gabriel, Lavínia e Catarina, em uma experiência repleta de carinho, alegria e momentos que ficarão guardados para sempre na memória da família.

ÁFRICA DO SUL

Ligiane Castro aproveitou dias especiais de férias na África do Sul, em uma viagem repleta de descobertas, belas paisagens e momentos inesquecíveis ao lado da filha, Lara Guerra, e do neto, Miguel. Uma deliciosa experiência em família, cercada de carinho, diversão e muitas memórias para guardar no coração!

EX PERT XP 2026

Os irmãos e pecuaristas Sidney e Isabella Zamora marcaram presença na Expet XP 2026, em sua 16ª edição, um dos importantes encontros voltados ao setor do agronegócio. Durante o evento, Sidney participou de uma entrevista para o Canal Rural – BDM, compartilhando sua visão e experiência sobre o universo da pecuária e os desafios e oportunidades do setor. Uma participação especial que reforça a presença e o protagonismo dos pecuaristas acreanos nos grandes eventos do agronegócio nacional.

FLAMENGO

Flamenguista de carteirinha, o advogado Lauro Fontes teve a alegria de encontrar, durante uma viagem, um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo, Diego Ribas. Claro que o encontro não poderia passar em branco: Lauro aproveitou a oportunidade para registrar esse momento especial ao lado do craque.

BODAS

O casal Maíra Martinello e Marcello Moura brindou 20 anos de casamento, uma data marcada por uma trajetória de afeto, parceria e muitas realizações. Ao longo dessa caminhada, vieram os maiores presentes dessa união: os filhos Amanda e Marcellinho, que completam essa linda família com amor e alegria.

BODAS

Janaina Longuini e Rodrigo Moura Leite comemoraram Bodas de Cristal, celebrando 15 anos de matrimônio. A história do casal é construída por carinho, cumplicidade e momentos memoráveis, tendo como frutos dessa relação os filhos Paulo, Elisa e Isabel, que enchem o lar de felicidade.

BODAS

Já o casal Raquel Caobianco e Rafael Murad também celebraram 24 anos de casados. Uma união sólida, repleta de companheirismo e capítulos especiais, que ganhou ainda mais significado com a chegada dos filhos Rafinha e Gabriel, razão de muitos sorrisos e orgulho.

SELF FIT

O casal Euri Bestene e Cristiano Ferreira inaugurou a franquia Self Fit em Ji-Paraná, marcando a chegada de uma nova opção para quem busca saúde, qualidade de vida e bem-estar. A coluna deseja muito sucesso aos empresários nessa nova empreitada, que promete movimentar o segmento fitness da região! Na foto, com a mãe/sogra Fátima e o filho Matheus.

MÉDICOS

Os médicos Carol Mendes e Rafael Zanforlin são motivo de muito orgulho para familiares e amigos. Durante a Expoacre 2026, os dois atuaram juntos no SAMU, prestando um importante serviço à população.

CEGONHA

O casal Mariana Bosco e Acioly Teixeira recebeu uma linda visita da cegonha e vive a doce espera de mais um grande presente. O primogênito Acioly José foi promovido a irmão mais velho e aguarda com alegria a chegada da irmãzinha. A família já conta os dias para receber a pequena princesa, que promete trazer ainda mais amor, encanto e felicidade ao lar.

CAMPANHA PEDRO E TIAGO

As mulheres do Agro acreano se uniram em uma grande corrente de amor e solidariedade em prol da campanha que busca arrecadar R$ 5,2 milhões para o tratamento dos irmãos Pedro e Tiago. Neste momento, toda ajuda faz a diferença! Convidamos nossos leitores a fazerem parte dessa corrente do bem. Cada contribuição, independentemente do valor, representa esperança e aproxima essa família da tão sonhada cura. Vamos juntos abraçar essa causa e mostrar a força da união e da solidariedade do povo acreano!

O BOTICÁRIO

O Boticário transforma Kaká em símbolo “inquestionável” para apresentar Malbec Eau de Parfum

O encontro entre uma trajetória marcada por grandes conquistas e o lançamento mais concentrado da história de Malbec dá origem à nova campanha do Boticário. Com Kaká como protagonista, a comunicação apresenta *Malbec Eau de Parfum a partir do conceito “Inquestionável”, conectando a excelência do embaixador à intensidade da fragrância.

Criada pela AlmapBBDO, mais do que apresentar um novo produto, a campanha inaugura um novo capítulo para a marca com Malbec Eau de Parfum, que fortalece seu portfólio com uma nova interpretação ainda mais concentrada de seu DNA amadeirado, reforçando atributos de sofisticação, intensidade e performance.

O conceito também se desdobra no filme da campanha, que utiliza a trajetória de Kaká para materializar o significado de “Inquestionável”. Reconhecido por sua elegância, conquistas e relevância mundial, o embaixador simboliza uma excelência que dispensa apresentações. A narrativa parte dessa premissa para mostrar que, mesmo alguém que poderia simplesmente “cheirar a Kaká”, escolhe a intensidade de Malbec Eau de Parfum**

O Boticário coloca os pais na “For You” dos filhos para pedir o presente ideal de Dia dos Pais

O Boticário, reconhecido como a marca preferida para presentear, traz para sua campanha de Dia dos Pais uma reflexão sobre como os algoritmos das redes sociais vêm transformando a forma como diferentes gerações consomem conteúdo, se relacionam e presenteiam. Hoje, cada usuário recebe recomendações personalizadas de acordo com seus interesses, criando experiências de navegação cada vez mais individuais. Como consequência, pais e filhos passam a acompanhar referências, criadores e tendências distintas, formando diferentes bolhas digitais que dificultam o diálogo e deixam os filhos com cada vez menos referências — inclusive sobre o que os pais realmente gostariam de ganhar na data.

Para transformar esse cenário, O Boticário apresenta “A Trend das Trends”, campanha estrelada pelo apresentador Tadeu Schmidt, desenvolvida pela SoWhat. Em vez de disputar a atenção da nova geração com campanhas tradicionais de Dia dos Pais, a marca subverte a lógica do algoritmo e convida os pais a ocuparem o mesmo universo digital dos filhos, criando conteúdos inspirados em alguns dos formatos mais populares das redes sociais — como ASMR, reacts, “arrume-se comigo” e unboxings — para marcar os filhos e mostrar os presentes que gostariam de ganhar.

A proposta é simples: trocar as indiretas nos grupos de família por vídeos feitos na linguagem que domina as redes sociais. Em vez de esperar que os filhos descubram sozinhos o presente ideal, os pais passam a usar o humor, as trends e formatos nativos da internet para fazer esse pedido chegar diretamente à “For You”. Assim, O Boticário transforma o algoritmo, antes responsável por criar bolhas digitais, em uma ponte entre gerações e faz do entretenimento uma ferramenta para aproximar pais e filhos.

Furando a bolha

Com linguagem nativa das redes, o apresentador dança, faz “arrume-se comigo”, brinca com códigos do entretenimento e convoca outros pais a ocuparem o feed dos filhos. Após ajudar os pais a furarem a bolha digital dos filhos, O Boticário leva essa conexão para o momento da escolha do presente com o Crie Seu Presente. A iniciativa permite que os consumidores montem combinações personalizadas com produtos participantes, criando kits que refletem o estilo e a personalidade de quem será presenteado. A ação conta com descontos progressivos: 20% na compra de dois itens e 25% a partir de três.

Além disso, para facilitar a escolha do presente ideal, a marca preparou uma curadoria especial para o Dia dos Pais com 28 kits e combos, a partir de R$ 54,90, reunindo fragrâncias consagradas, itens de cuidados pessoais e acessórios para diferentes estilos de pais.

Desejo um feliz dia dos pais aos papais!

Tenham todos uma ótima semana.