Expoacre vira passarela de estilo com looks country e muita personalidade

Expoacre Fashion Week

A Expoacre 2026 também virou vitrine de estilo. Entre uma atração e outra, os corredores da maior feira de negócios e entretenimento do Estado se transformaram em uma verdadeira passarela, reunindo produções que misturam o universo country, tendências urbanas e muita personalidade. Hoje vou mostrar o estilo dos influenciadores digitais, que apostaram em combinações cheias de atitude, com botas, chapéus, jeans, franjas e acessórios que deram o tom da temporada.

A começar pelo look usado pela cantora Ana Castela (foto), uma das atrações mais aguardadas da programação, que atraiu todos os holofotes pra ela. Dona de um estilo que já virou referência entre os fãs, a “Boiadeira” reforça a tendência do country fashion, que domina os looks da feira e promete continuar em alta. Nas próximas páginas, alguns dos visuais que marcaram esta semana de Expoacre.

Ana Castela apoia campanha solidária de irmãos acreanos com doença rara

A campanha solidária em prol dos irmãos Pedro e Tiago Fleming, diagnosticados com Distrofia Muscular de Cinturas (LGMD2C), ganhou mais um importante reforço. Na noite desta quinta-feira, durante a Expoacre, os meninos e os pais, Fabíula e Márcio Diego Fleming, foram recebidos pela cantora Ana Castela em seu camarim. A boiadeira também aderiu à corrente de solidariedade e passou a apoiar a mobilização da família.

Fabíula e Márcio buscam arrecadar R$ 5,2 milhões, valor necessário para que Pedro e Tiago possam ter acesso a um estudo clínico de terapia gênica, considerado uma esperança para frear a progressão da doença rara. Quem deseja contribuir com a campanha pode fazer uma doação por meio da chave Pix solidária: milagrepedroetiti@gmail.com. Cada contribuição ajuda a aproximar os irmãos da oportunidade de tratamento.

Trio entrega elegância no estilo country

Marina Lavocat, Mariana Tavares e Cláudia Souza mostraram que a sintonia entre amigas também pode aparecer na escolha dos looks. Para curtir o show de Wesley Safadão, no último dia 5, durante a Expoacre, as três capricharam nas produções inspiradas no universo country, com combinações cheias de personalidade e elementos clássicos do estilo. Entre botas, chapéus, cintos e vestidos de couro e peças em alta, o trio chamou atenção pelo bom gosto e pela elegância, provando que a moda também é uma forma de celebrar a festa.

Point do Pato na Expoacre

Mais uma vez, o restaurante Point do Pato confirma seu prestígio na Expoacre, consolidando-se como um dos espaços mais concorridos e agradáveis da feira. Além de reunir amigos, famílias e autoridades em um ambiente acolhedor, a casa conquista o público com um cardápio que valoriza a autêntica culinária regional, transformando cada visita em uma experiência gastronômica. Os aplausos vão para os empresários Socorro Jorge e Luiz Henrique, que seguem investindo em qualidade, hospitalidade e no fortalecimento da gastronomia acreana.

Verão Amazônico

O Boticário ampliou sua aposta no Norte do País e aumentou em 54% os investimentos na edição 2026 do Verão Amazônico, plataforma que reúne ações de beleza, cultura e entretenimento na região. Até 20 de agosto, a marca promove ativações em cinco estados, com experiências em destinos como Salinópolis (PA) e a orla de Manaus (AM), além de participação no Festival Psica. A programação inclui experimentação de produtos, brindes, espaços de convivência e atrações como a cantora paraense Viviane Batidão, reforçando a valorização da cultura e da identidade amazônica.

Liderança consolidada

A estratégia de regionalização também tem refletido nos resultados da marca. Após ser eleita a preferida dos consumidores do Norte em pesquisa da Kantar, O Boticário conquistou a liderança isolada em Top of Mind na região no primeiro trimestre de 2026. A operação acompanha esse crescimento: são 240 lojas e 96 pontos de venda direta distribuídos pelos estados nortistas, fortalecendo a presença da marca e a proximidade com os consumidores locais.

Pais na “For You”

O Boticário encontrou uma forma divertida de entrar na conversa sobre o Dia dos Pais. Na campanha “A Trend das Trends”, estrelada por Tadeu Schmidt e criada pela SoWhat, a marca convida os pais a invadirem a “For You” dos filhos para dar aquela ajudinha na escolha do presente. A ideia é trocar as tradicionais indiretas por vídeos inspirados em formatos que dominam as redes sociais, como reacts, ASMR, unboxings e o famoso “arrume-se comigo”. A proposta brinca com os algoritmos que separam gerações e transforma o entretenimento em uma ponte para aproximar pais e filhos.

Presentes personalizados

Além da campanha, O Boticário reforça a aposta na personalização com a ação “Crie Seu Presente“, que permite montar kits sob medida para diferentes perfis de pais. Os consumidores ainda contam com descontos progressivos — 20% na compra de dois produtos e 25% a partir de três itens. Para quem prefere praticidade, a marca preparou uma curadoria especial com 28 kits e combos para o Dia dos Pais, reunindo fragrâncias, itens de autocuidado e acessórios, com opções a partir de R$ 54,90.

Kaká estrela nova fase de Malbec em campanha do Boticário

O Boticário escolheu um nome cuja trajetória dispensa apresentações para marcar um novo momento de sua principal linha masculina. Ícone do futebol mundial, Kaká é o rosto da campanha de lançamento de Malbec Eau de Parfum, novidade que chega ao mercado como a fragrância mais concentrada da história da marca.

Sob o conceito “Inquestionável”, criado pela AlmapBBDO, a campanha estabelece um paralelo entre a carreira marcada por elegância, conquistas e reconhecimento internacional do ex-jogador e os atributos do novo perfume, que aposta em uma interpretação ainda mais intensa do tradicional DNA amadeirado de Malbec, reforçando sofisticação, performance e alta fixação.

No filme publicitário, a narrativa brinca com a própria imagem de Kaká. A mensagem é direta: alguém que poderia simplesmente “cheirar a Kaká” escolhe, na verdade, a intensidade de Malbec Eau de Parfum, traduzindo o conceito de excelência que inspira o lançamento.