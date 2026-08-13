13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar

Perfumista dá dicas para fragrância durar mais no calor amazônico

O perfumista Cesar Veiga explica como as altas temperaturas afetam a fixação e ensina truques para manter a fragrância do primeiro passeio no rio até as festas à noite

Por Jackie Pinheiro 13/08/2026 às 16:59
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Perfumista dá dicas para fragrância durar mais no calor amazônico

O Verão Amazônico chegou e, com ele, o desafio de manter a perfumação impecável para curtir as praias, os rios e os encontros intensos da estação. Para escolher a melhor opção e garantir que a fragrância resista ao combo implacável de sol forte e altíssima umidade, o perfumista Cesar Veiga, do Boticário, a marca de beleza preferida do Norte*, ensina cuidados indispensáveis de preparo e aplicação. Confira:

📱Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades
  1. Comece pela hidratação estratégica

Segundo Cesar, o segredo para fazer o aroma durar não está em tomar um “banho de perfume”, mas em preparar a pele. “As fragrâncias evaporam muito mais rápido em peles secas ou desidratadas pelo sol. A umidade e o suor sabotam a fixação, então o hidratante cria uma barreira de aderência. Se for usar o Egeo Dolce, combine-o com o Mousse Hidratante da mesma linha. Para o Arbo Puro, use um hidratante neutro para não brigar com o frescor do perfume”, explica.

  1. Fuja das áreas de suor excessivo

No calor abafado do Norte, o corpo sua mais, o que exige uma mudança na forma de aplicar o perfume. “O suor degrada as notas olfativas rapidamente. Em dias muito quentes, evite borrifar na nuca ou no meio do peito. Prefira as áreas de articulação mais secas, como a dobra dos cotovelos, atrás dos joelhos e nos pulsos”, ensina o expert.

  1. O truque das roupas

Para garantir que o cheiro dure o dia todo sem sofrer com o calor do corpo, os tecidos podem ser grandes aliados, mas exigem cautela. “As fibras seguram o cheiro por muito mais tempo. Borrife um pouco do produto em um algodão, deixe secar bem e coloque no meio das roupas guardadas. O cheiro vai aderir de forma segura. Nunca aplique o líquido diretamente na roupa, pois pode manchar”, afirma Cesar.

  1. Escolha a fragrância de acordo com o clima e o momento

O clima dita o comportamento das notas na pele. “Para o dia a dia no Verão Amazônico, florais frescos, cítricos e herbais aromáticos, como o Arbo Puro, são campeões porque trazem alívio térmico e sensação de banho prolongado”, sugere o especialista. “Já à noite ou em ambientes climatizados, fragrâncias amadeiradas ou gourmands, como o Egeo Dolce, funcionam muito bem. No entanto, exigem moderação: use a técnica da nuvem de perfume (borrifar no ar e passar por baixo) para que notas muito doces não desandem no calor e se tornem sufocantes”, complementa.

  1. O retoque inteligente com splashes e miniaturas

Em vez de pesar a mão de manhã, a manutenção ao longo do dia é o melhor caminho. “Fragrâncias frescas têm moléculas mais leves que evaporam rápido. Leve uma versão travel size de 10ml na bolsa para uma brisa fresca à tarde. Nos dias em que a umidade estiver sufocante, substitua o perfume por Body Splashes, que são mais leves e podem ser reaplicados várias vezes sem pesar”, recomenda o perfumista.

  1. Cuidado redobrado com o sol

O especialista deixa um alerta fundamental para quem vai curtir as praias e rios da região. “Nunca borrife perfume nas áreas do colo e pescoço que ficarão expostas diretamente ao sol forte. O álcool e os componentes da fragrância podem causar manchas ou sensibilização na pele sob radiação extrema. Nesses momentos, deixe o protagonismo apenas para o protetor solar”, diz.

VITRINE DO VERÃO: Dicas do Expert

  • Para frescor intenso: Arbo Tradicional e Arbo Puro (jato de ar fresco e folhas verdes), Insensatez (leveza cítrica) e Malbec Bleu (amadeirado com notas aquáticas ultra refrescantes).
  • Para energia e luminosidade: L’eau de Lily Soleil (floral com frescor do Ylang-Ylang), Floratta Romance de Verão e a dupla Celebre Sua Força (Feminino e Masculino).
  • Para prolongar o banho (Body Splashes): Cuide-se Bem Nuvem (conforto) e Nativa SPA Jasmim Sambac (floral revigorante).

*Fonte: Kantar Insights Brasil – Claim oficial da marca atestando a liderança e preferência no Norte.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.