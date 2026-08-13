Perfumista dá dicas para fragrância durar mais no calor amazônico

O perfumista Cesar Veiga explica como as altas temperaturas afetam a fixação e ensina truques para manter a fragrância do primeiro passeio no rio até as festas à noite

O Verão Amazônico chegou e, com ele, o desafio de manter a perfumação impecável para curtir as praias, os rios e os encontros intensos da estação. Para escolher a melhor opção e garantir que a fragrância resista ao combo implacável de sol forte e altíssima umidade, o perfumista Cesar Veiga, do Boticário, a marca de beleza preferida do Norte*, ensina cuidados indispensáveis de preparo e aplicação. Confira:

Comece pela hidratação estratégica

Segundo Cesar, o segredo para fazer o aroma durar não está em tomar um “banho de perfume”, mas em preparar a pele. “As fragrâncias evaporam muito mais rápido em peles secas ou desidratadas pelo sol. A umidade e o suor sabotam a fixação, então o hidratante cria uma barreira de aderência. Se for usar o Egeo Dolce, combine-o com o Mousse Hidratante da mesma linha. Para o Arbo Puro, use um hidratante neutro para não brigar com o frescor do perfume”, explica.

Fuja das áreas de suor excessivo

No calor abafado do Norte, o corpo sua mais, o que exige uma mudança na forma de aplicar o perfume. “O suor degrada as notas olfativas rapidamente. Em dias muito quentes, evite borrifar na nuca ou no meio do peito. Prefira as áreas de articulação mais secas, como a dobra dos cotovelos, atrás dos joelhos e nos pulsos”, ensina o expert.

O truque das roupas

Para garantir que o cheiro dure o dia todo sem sofrer com o calor do corpo, os tecidos podem ser grandes aliados, mas exigem cautela. “As fibras seguram o cheiro por muito mais tempo. Borrife um pouco do produto em um algodão, deixe secar bem e coloque no meio das roupas guardadas. O cheiro vai aderir de forma segura. Nunca aplique o líquido diretamente na roupa, pois pode manchar”, afirma Cesar.

Escolha a fragrância de acordo com o clima e o momento

O clima dita o comportamento das notas na pele. “Para o dia a dia no Verão Amazônico, florais frescos, cítricos e herbais aromáticos, como o Arbo Puro, são campeões porque trazem alívio térmico e sensação de banho prolongado”, sugere o especialista. “Já à noite ou em ambientes climatizados, fragrâncias amadeiradas ou gourmands, como o Egeo Dolce, funcionam muito bem. No entanto, exigem moderação: use a técnica da nuvem de perfume (borrifar no ar e passar por baixo) para que notas muito doces não desandem no calor e se tornem sufocantes”, complementa.

O retoque inteligente com splashes e miniaturas

Em vez de pesar a mão de manhã, a manutenção ao longo do dia é o melhor caminho. “Fragrâncias frescas têm moléculas mais leves que evaporam rápido. Leve uma versão travel size de 10ml na bolsa para uma brisa fresca à tarde. Nos dias em que a umidade estiver sufocante, substitua o perfume por Body Splashes, que são mais leves e podem ser reaplicados várias vezes sem pesar”, recomenda o perfumista.

Cuidado redobrado com o sol

O especialista deixa um alerta fundamental para quem vai curtir as praias e rios da região. “Nunca borrife perfume nas áreas do colo e pescoço que ficarão expostas diretamente ao sol forte. O álcool e os componentes da fragrância podem causar manchas ou sensibilização na pele sob radiação extrema. Nesses momentos, deixe o protagonismo apenas para o protetor solar”, diz.

VITRINE DO VERÃO: Dicas do Expert

Para frescor intenso: Arbo Tradicional e Arbo Puro (jato de ar fresco e folhas verdes), Insensatez (leveza cítrica) e Malbec Bleu (amadeirado com notas aquáticas ultra refrescantes).

Arbo Tradicional e Arbo Puro (jato de ar fresco e folhas verdes), Insensatez (leveza cítrica) e Malbec Bleu (amadeirado com notas aquáticas ultra refrescantes). Para energia e luminosidade: L’eau de Lily Soleil (floral com frescor do Ylang-Ylang), Floratta Romance de Verão e a dupla Celebre Sua Força (Feminino e Masculino).

L’eau de Lily Soleil (floral com frescor do Ylang-Ylang), Floratta Romance de Verão e a dupla Celebre Sua Força (Feminino e Masculino). Para prolongar o banho (Body Splashes): Cuide-se Bem Nuvem (conforto) e Nativa SPA Jasmim Sambac (floral revigorante).

*Fonte: Kantar Insights Brasil – Claim oficial da marca atestando a liderança e preferência no Norte.