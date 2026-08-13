Polícia Civil concluiu que publicidades de apostas não configuraram ilícito. Caso foi remetido para o Rio de Janeiro.

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Inquérito iniciado na Bahia apurava suposto estelionato e contravenção; perícia apontou que plataformas operavam com autorização legal ou foram divulgadas antes de restrições administrativas.

A influenciadora digital Thais Carla tornou-se alvo de uma investigação policial iniciada no estado da Bahia para apurar a divulgação de plataformas de jogos de azar e a suposta prática de estelionato. No entanto, o relatório final da Polícia Civil descartou a ocorrência de qualquer ilícito ou irregularidade em suas publicações.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a apuração da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) foi concluída de forma amplamente favorável à artista.

“A DRCC registrou que as empresas promovidas possuíam autorização estatal ou foram divulgadas antes da entrada em vigor das restrições administrativas, concluindo que não houve conduta criminosa ou indício de estelionato”, destacou a jornalista Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Incompetência de juízo e remessa dos autos ao Rio de Janeiro

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o processo passou por movimentações jurídicas de competência geográfica:

Manifestação do MPBA: A promotora de Justiça Lolita Macedo Lessa apontou a incompetência do juízo baiano para julgar a matéria, sugerindo a transferência com base no domicílio da ré.

Remessa ao TJRJ: A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e enviou os autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com destino previsto a uma das Varas Criminais de Nova Iguaçu.

Avaliação do MPRJ: O Ministério Público fluminense analisará os documentos transferidos, podendo solicitar diligências complementares ou acatar o relatório policial.

Tendência de Arquivamento: Como o documento conclusivo da DRCC não identificou infrações penais na conduta da influenciadora, o arquivamento definitivo do caso é apontado como o desfecho mais provável.

Por que Thais Carla foi investigada pela Polícia Civil?

A influenciadora virou alvo de inquérito na Bahia após denúncias sobre a promoção de plataformas de jogos de azar e apostas online em suas redes sociais.

Qual foi a conclusão da polícia sobre as publicidades de Thais Carla?

A Delegacia de Crimes Cibernéticos concluiu que não houve crime, pois as plataformas possuíam autorização legal ou foram divulgadas antes das regulamentações que restringiram a propaganda de apostas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet