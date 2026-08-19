Bumbum perfeito: descubra as novas tendências da harmonização glútea na coluna de Kelly Kley

Conecta Líderes inaugura Espaço Samaúma e reúne lideranças empresariais em Rio Branco- foto

Na última sexta-feira (14), Rio Branco foi palco de um encontro voltado ao fortalecimento da liderança e do ambiente de negócios no Acre. A primeira edição do Conecta Líderes Acre 2026 reuniu empresários, gestores e representantes de diversos setores da economia local, marcando também a inauguração oficial do Espaço Samaúma, novo centro de eventos do Diff Hotel.

Com o conceito “Inspirando pessoas. Fortalecendo negócios.”, o evento promoveu uma manhã de conteúdo, networking e reflexões sobre os desafios enfrentados pelas organizações contemporâneas. A programação contou com a participação da comunicóloga e especialista em Gestão Humana Vanessa Vogliotti, do advogado tributarista Dr. Gilliard Nobre Rocha e do advogado trabalhista Dr. Felippe Nery, que abordaram temas como cenário econômico, cultura organizacional, liderança, saúde mental e as transformações nas relações de trabalho.

A estreia do Espaço Samaúma reforça o compromisso do Diff Hotel com o desenvolvimento do turismo de negócios e a realização de eventos corporativos e institucionais na capital acreana. Para Diogo Lemos, proprietário do hotel e um dos idealizadores da iniciativa, a entrega do novo espaço representa um investimento no potencial de crescimento de Rio Branco e na geração de oportunidades para o setor.

Mais do que um ciclo de palestras, o Conecta Líderes nasceu com a proposta de criar um ambiente de diálogo entre aqueles que estão à frente das decisões que impactam empresas, empregos e o futuro econômico do Acre. A bem-sucedida primeira edição já sinaliza a força do projeto e a relevância de iniciativas que unem conhecimento, relacionamento e visão estratégica para o desenvolvimento regional.

Amor, paisagens e celebração antecipada

A doutora Ana Carolina e seu esposo, Rafael Lima, escolheram um dos destinos mais deslumbrantes do Brasil para viver dias especiais a dois. O casal está nos encantadores Lençóis Maranhenses, aproveitando cada momento da viagem em clima de romance, descanso e conexão com a natureza.

O passeio tem um significado ainda mais especial: é uma comemoração antecipada do aniversário de Ana Carolina, celebrado no próximo dia 27 de agosto. Entre lagoas cristalinas, dunas cinematográficas e cenários inesquecíveis, o casal coleciona experiências e memórias que certamente tornarão a data ainda mais marcante.

Felicidades ao casal e votos de muitas alegrias para a aniversariante!

Jornalista Nilda Bernardo explora o Peru em viagem internacional

A jornalista Nilda Bernardo está em viagem pelo Peru, onde aproveita dias de descanso e descobertas em meio à cultura, gastronomia e paisagens históricas do país.

O roteiro inclui visitas a pontos turísticos emblemáticos e momentos de encantamento, tornando a experiência ainda mais especial e memorável.

No glamour da semana

A digital influencer Erika Melo (@ogostodaka) é destaque no glamour desta semana ao embarcar para São Paulo, onde cumpre sua primeira campanha em nível nacional, a convite da marca Albany.

Com seu estilo autêntico e carismático, Erika segue conquistando espaço no cenário da influência digital, agora vivendo dias de compromissos, reuniões e experiências no eixo paulista, representando a marca em ações especiais e ampliando sua presença profissional para além das fronteiras acreanas.

No Acre, Erika já é conhecida por compartilhar sua rotina com leveza, bom humor e um olhar especial para a cultura local, valorizando costumes, cotidiano e a identidade regional em seus conteúdos, o que a tornou uma das vozes digitais em ascensão no estado.

Bumbum Livre de Celulites: Beleza, Segurança e Tecnologia em Harmonia Glútea

A biomédica esteta Alessandra Oliveira participou de um importante evento de Harmonização Glútea em Porto Velho, a convite de Handira, representante da PHD Brasil. O encontro reuniu profissionais da área da estética para atualização científica, aperfeiçoamento de técnicas e lançamento de novos produtos voltados aos cuidados da região glútea.

O evento teve como objetivo proporcionar aos especialistas acesso às mais recentes inovações do setor, garantindo tratamentos cada vez mais seguros, eficazes e com resultados de excelência para os pacientes. Entre as atualizações apresentadas, destacam-se procedimentos para tratamento da flacidez, redução de celulites, correção de depressões e volumização dos glúteos.

A constante evolução das técnicas e tecnologias permite oferecer protocolos personalizados, com mais segurança e eficiência, contribuindo para resultados naturais e harmoniosos.

Mais do que uma questão estética, o cuidado com os glúteos está relacionado ao autocuidado e à autoestima. Investir na saúde e na aparência corporal pode impactar positivamente o bem-estar, a confiança e a qualidade de vida, reforçando a importância de tratamentos realizados por profissionais qualificados e atualizados