Mocita Fagundes resgatou vídeo do casal após falecimento da atriz.

Instagram/Reprodução

Mocita Fagundes compartilhou trecho de documentário que retrata as quase seis décadas de união do casal símbolo da televisão brasileira.

Após o falecimento de Glória Menezes ocorrido na última terça-feira (18/8), no Rio de Janeiro, sua nora Mocita Fagundes — esposa de Tarcísio Filho — usou as redes sociais para homenagear a sogra. A publicação destacou o vínculo afetivo de 59 anos construído pela veterana ao lado do ator Tarcísio Meira, falecido em agosto de 2021.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, Mocita resgatou um depoimento marcante extraído de um documentário do Globoplay.

“Eu não sei traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão diferente. Tenho uma necessidade de estar perto dele. Eu preciso dele e ele precisa de mim”, declarou a atriz em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Início em 1961, parcerias na TV e acolhimento familiar

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a união do casal transcendeu os palcos e bastidores dos estúdios:

Primeiro Contato: Conheceram-se em 1961 nos bastidores do teleteatro Uma Pires Camargo , na extinta TV Tupi, casando-se no ano seguinte (1962).

Pares Inesquecíveis: Atuaram juntos como pares românticos em produções históricas da TV Globo, como Sangue e Areia (1967), Irmãos Coragem (1970) e A Favorita (2008).

Respeito e Acolhimento: Mocita ressaltou o carinho e a maturidade com que Glória acolheu o neto Theo Fagundes durante seu processo de transição de gênero.

Coincidência Temporal: A partida de Glória ocorreu exatos cinco anos e seis dias após o falecimento do companheiro de toda uma vida.

Quem publicou a homenagem sobre o amor de Glória Menezes e Tarcísio Meira?

A homenagem foi feita por Mocita Fagundes, publicitária e esposa de Tarcísio Filho, filho único do casal de atores.

Por quantos anos Glória Menezes e Tarcísio Meira foram casados?

Os atores permaneceram casados por 59 anos, desde o matrimônio em 1962 até o falecimento de Tarcísio Meira em agosto de 2021.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet