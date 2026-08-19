Comandos desencontrados no “switcher” do Jornal das Dez geraram mal-entendido sobre a sequência das reportagens.
A jornalista e apresentadora Aline Midlej viveu um momento de desentendimento técnico ao vivo durante o comando do Jornal das Dez, na GloboNews, na noite de segunda-feira (17/8). Diante de orientações contraditórias vindas da cabine de comando (conhecida como switcher), a âncora cobrou clareza da equipe para dar prosseguimento ao telejornal.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a indecisão ocorreu enquanto a repórter Beatriz Borges participava de Brasília.
“Eu preciso que vocês me orientem aí no switcher: a Beatriz Borges continua ou eu chamo a entrevista do Lula? Qual é a informação que eu dou agora?”, questionou a apresentadora em trecho destacado na apuração do METRÓPOLES.
Pedido de desculpas ao assinante, sugestão de intervalo e bom humor
Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a apresentadora tentou reorganizar o fluxo da transmissão diante das hesitações da régua de exibição:
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Proposta de Intervalo: Ao notar o impasse da produção, Aline chegou a sugerir: “Vamos rodar o intervalo para a gente organizar tudo direitinho?”.
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Respeito ao Público: Notando a demora no ajuste, a âncora pediu desculpas aos telespectadores: “Está no ponto ou não está, gente? Porque o assinante está confuso”.
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Entrada de Vídeo: Na sequência, a transmissão exibiu a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conforme previsto.
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Descontraída Final: Para encerrar o climão com leveza, a jornalista brincou com a imprevisibilidade do formato: “Jornal ao vivo é assim mesmo”.
O que Aline Midlej disse ao vivo para a produção da GloboNews?
Aline cobrou direcionamento direto no ar: “Eu preciso que vocês me orientem aí no switcher (…) qual é a informação que eu dou agora?”.
Em qual programa aconteceu a falha técnica na GloboNews?
A saia-justa ocorreu durante a exibição ao vivo do Jornal das Dez na noite de segunda-feira (17/8).