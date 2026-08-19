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Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews

Apresentadora cobrou orientações do switcher durante o Jornal das Dez.

Por Redação ContilNet
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Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews
Aline Midlej

Comandos desencontrados no “switcher” do Jornal das Dez geraram mal-entendido sobre a sequência das reportagens.

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A jornalista e apresentadora Aline Midlej viveu um momento de desentendimento técnico ao vivo durante o comando do Jornal das Dez, na GloboNews, na noite de segunda-feira (17/8). Diante de orientações contraditórias vindas da cabine de comando (conhecida como switcher), a âncora cobrou clareza da equipe para dar prosseguimento ao telejornal.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a indecisão ocorreu enquanto a repórter Beatriz Borges participava de Brasília.

“Eu preciso que vocês me orientem aí no switcher: a Beatriz Borges continua ou eu chamo a entrevista do Lula? Qual é a informação que eu dou agora?”, questionou a apresentadora em trecho destacado na apuração do METRÓPOLES.

Pedido de desculpas ao assinante, sugestão de intervalo e bom humor

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a apresentadora tentou reorganizar o fluxo da transmissão diante das hesitações da régua de exibição:

  • Proposta de Intervalo: Ao notar o impasse da produção, Aline chegou a sugerir: “Vamos rodar o intervalo para a gente organizar tudo direitinho?”.

  • Respeito ao Público: Notando a demora no ajuste, a âncora pediu desculpas aos telespectadores: “Está no ponto ou não está, gente? Porque o assinante está confuso”.

  • Entrada de Vídeo: Na sequência, a transmissão exibiu a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conforme previsto.

  • Descontraída Final: Para encerrar o climão com leveza, a jornalista brincou com a imprevisibilidade do formato: “Jornal ao vivo é assim mesmo”.

O que Aline Midlej disse ao vivo para a produção da GloboNews?

Aline cobrou direcionamento direto no ar: “Eu preciso que vocês me orientem aí no switcher (…) qual é a informação que eu dou agora?”.

Em qual programa aconteceu a falha técnica na GloboNews?

A saia-justa ocorreu durante a exibição ao vivo do Jornal das Dez na noite de segunda-feira (17/8).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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