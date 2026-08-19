Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão

Frota de veículos de luxo do influenciador foi apreendida pela Polícia Civil de MS

Reprodução/Instagram @eduardorazuk

Influenciador e o irmão foram presos em operação da Dercc contra sorteios ilegais, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), apreendeu a coleção de veículos de alto padrão pertencente ao influenciador digital Eduardo Razuk em Campo Grande (MS). O conjunto de automóveis está avaliado entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a ação ocorreu no âmbito das investigações sobre sorteios não autorizados.

“Eduardo Razuk e seu irmão, Rafael Razuk, foram detidos sob suspeita de associação criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de rifas ilegais que ofertavam veículos esportivos com bilhetes vendidos a partir de R$ 1,49”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Modelos retidos, publicação em galpão e bastidores da investigação

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a coleção reunia modelos importados e edições especiais exclusivas:

Modelos de Maior Valor: Entre os destaques apreendidos estão um Volkswagen ID. Buzz GTX (R$ 1,15 milhão), um BMW M4 Competition (R$ 900 mil) e um Volkswagen Arteon Shooting Brake R (R$ 900 mil).

Galpão Vazio: Após a apreensão, perfis ligados ao criador de conteúdo publicaram registros do galpão sem os automóveis com a legenda: “Os meninos estão bem” .

Esfera Digital: Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes, o influenciador costumava ostentar seus veículos esportivos para alavancar a venda de bilhetes.

Inquérito Policial: A Dercc investiga a origem dos recursos financeiros utilizados para a importação e manutenção dos automóveis.

Em quanto foi avaliada a frota de carros do influenciador Eduardo Razuk?

A coleção de veículos apreendida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi avaliada entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

Por quais crimes o influenciador Eduardo Razuk foi preso em Campo Grande?

Razuk e seu irmão foram presos preventivamente por suspeita de promoção de rifas ilegais, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet