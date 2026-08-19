Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão

Influenciador e o irmão foram presos em operação da Dercc contra sorteios ilegais, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), apreendeu a coleção de veículos de alto padrão pertencente ao influenciador digital Eduardo Razuk em Campo Grande (MS). O conjunto de automóveis está avaliado entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a ação ocorreu no âmbito das investigações sobre sorteios não autorizados.
“Eduardo Razuk e seu irmão, Rafael Razuk, foram detidos sob suspeita de associação criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de rifas ilegais que ofertavam veículos esportivos com bilhetes vendidos a partir de R$ 1,49”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Modelos retidos, publicação em galpão e bastidores da investigação
Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a coleção reunia modelos importados e edições especiais exclusivas:
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Modelos de Maior Valor: Entre os destaques apreendidos estão um Volkswagen ID. Buzz GTX (R$ 1,15 milhão), um BMW M4 Competition (R$ 900 mil) e um Volkswagen Arteon Shooting Brake R (R$ 900 mil).
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Galpão Vazio: Após a apreensão, perfis ligados ao criador de conteúdo publicaram registros do galpão sem os automóveis com a legenda: “Os meninos estão bem”.
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Esfera Digital: Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes, o influenciador costumava ostentar seus veículos esportivos para alavancar a venda de bilhetes.
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Inquérito Policial: A Dercc investiga a origem dos recursos financeiros utilizados para a importação e manutenção dos automóveis.
Em quanto foi avaliada a frota de carros do influenciador Eduardo Razuk?
A coleção de veículos apreendida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi avaliada entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.
Por quais crimes o influenciador Eduardo Razuk foi preso em Campo Grande?
Razuk e seu irmão foram presos preventivamente por suspeita de promoção de rifas ilegais, lavagem de dinheiro e associação criminosa.