19/08/2026
ContilNet Notícias Logo
19/08/2026
ContilPop
Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza
Nora relembra amor de Glória Menezes e Tarcísio
Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão
Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews
Roseana Murray fratura ombro após ataque prévio de pit-bulls
Virginia desabafa após mala ficar presa na alfândega da Espanha
Saiba quem foi eliminado do MasterChef após prato “incomível”
MC Livinho é processado por provocar acidente com moto em academia
SBT resgata episódios raros e dublagens perdidas de “Chaves”
“Logo estaremos juntas”, diz Nathalia Timberg sobre mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes

Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza

Fãs resgataram clique do cantor porto-riquenho e agitaram a web.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza
Instagram/Reprodução

Registro publicado em maio pelo cantor porto-riquenho voltou a viralizar com elogios à tatuagem na região pélvica.

O cantor porto-riquenho Ricky Martin voltou a figurar entre os assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. Fãs e internautas resgataram uma foto publicada pelo artista no mês de maio, na qual ele posa sem camisa e deixa em evidência uma tatuagem íntima próxima à região pélvica.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a selfie acompanhava a legenda “Aparecendo, ainda tomando forma!”.

“O registro acumulou milhares de comentários e elogios entusiasmados dos fãs, com mensagens celebrando a forma física e a ousadia do artista internacional”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Interação com ator brasileiro e passagem pelo Carnaval carioca

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a proximidade de Ricky Martin com o público e personalidades do Brasil tem chamado atenção:

  • Curtida em Foto de Sunga: O cantor movimentou as redes ao curtir uma publicação do ator brasileiro Amaury Lorenzo, que posou de sunga com a legenda “Magrin”.

  • Repercussão dos Fãs: A curtida no perfil de Amaury virou meme e comemoração no X (antigo Twitter): “Sempre com bom gosto”, comentou um internauta.

  • Presença no Rio: Ricky Martin marcou presença nos camarotes do Carnaval do Rio de Janeiro na Sapucaí, consolidando seu carinho pelo país.

  • Engajamento Constante: As interações do músico pop continuam registrando altas taxas de compartilhamento entre o público brasileiro.

Qual foi a foto de Ricky Martin que voltou a viralizar nas redes sociais?

Fãs resgataram uma selfie sem camisa publicada em maio, em que o cantor porto-riquenho deixa à mostra uma tatuagem na região pélvica.

Como Ricky Martin interagiu com o ator brasileiro Amaury Lorenzo?

O cantor porto-riquenho curtiu uma foto de sunga publicada por Amaury Lorenzo no Instagram, gerando brincadeiras e repercussão entre os internautas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.