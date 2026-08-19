Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza

Registro publicado em maio pelo cantor porto-riquenho voltou a viralizar com elogios à tatuagem na região pélvica.
O cantor porto-riquenho Ricky Martin voltou a figurar entre os assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. Fãs e internautas resgataram uma foto publicada pelo artista no mês de maio, na qual ele posa sem camisa e deixa em evidência uma tatuagem íntima próxima à região pélvica.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a selfie acompanhava a legenda “Aparecendo, ainda tomando forma!”.
“O registro acumulou milhares de comentários e elogios entusiasmados dos fãs, com mensagens celebrando a forma física e a ousadia do artista internacional”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Interação com ator brasileiro e passagem pelo Carnaval carioca
Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a proximidade de Ricky Martin com o público e personalidades do Brasil tem chamado atenção:
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Curtida em Foto de Sunga: O cantor movimentou as redes ao curtir uma publicação do ator brasileiro Amaury Lorenzo, que posou de sunga com a legenda “Magrin”.
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Repercussão dos Fãs: A curtida no perfil de Amaury virou meme e comemoração no X (antigo Twitter): “Sempre com bom gosto”, comentou um internauta.
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Presença no Rio: Ricky Martin marcou presença nos camarotes do Carnaval do Rio de Janeiro na Sapucaí, consolidando seu carinho pelo país.
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Engajamento Constante: As interações do músico pop continuam registrando altas taxas de compartilhamento entre o público brasileiro.
Qual foi a foto de Ricky Martin que voltou a viralizar nas redes sociais?
Fãs resgataram uma selfie sem camisa publicada em maio, em que o cantor porto-riquenho deixa à mostra uma tatuagem na região pélvica.
Como Ricky Martin interagiu com o ator brasileiro Amaury Lorenzo?
O cantor porto-riquenho curtiu uma foto de sunga publicada por Amaury Lorenzo no Instagram, gerando brincadeiras e repercussão entre os internautas.