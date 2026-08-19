Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza

Fãs resgataram clique do cantor porto-riquenho e agitaram a web.

Instagram/Reprodução

Registro publicado em maio pelo cantor porto-riquenho voltou a viralizar com elogios à tatuagem na região pélvica.

O cantor porto-riquenho Ricky Martin voltou a figurar entre os assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dias. Fãs e internautas resgataram uma foto publicada pelo artista no mês de maio, na qual ele posa sem camisa e deixa em evidência uma tatuagem íntima próxima à região pélvica.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a selfie acompanhava a legenda “Aparecendo, ainda tomando forma!”.

“O registro acumulou milhares de comentários e elogios entusiasmados dos fãs, com mensagens celebrando a forma física e a ousadia do artista internacional”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Interação com ator brasileiro e passagem pelo Carnaval carioca

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a proximidade de Ricky Martin com o público e personalidades do Brasil tem chamado atenção:

Curtida em Foto de Sunga: O cantor movimentou as redes ao curtir uma publicação do ator brasileiro Amaury Lorenzo, que posou de sunga com a legenda “Magrin” .

Repercussão dos Fãs: A curtida no perfil de Amaury virou meme e comemoração no X (antigo Twitter): “Sempre com bom gosto” , comentou um internauta.

Presença no Rio: Ricky Martin marcou presença nos camarotes do Carnaval do Rio de Janeiro na Sapucaí, consolidando seu carinho pelo país.

Engajamento Constante: As interações do músico pop continuam registrando altas taxas de compartilhamento entre o público brasileiro.

Qual foi a foto de Ricky Martin que voltou a viralizar nas redes sociais?

Fãs resgataram uma selfie sem camisa publicada em maio, em que o cantor porto-riquenho deixa à mostra uma tatuagem na região pélvica.

Como Ricky Martin interagiu com o ator brasileiro Amaury Lorenzo?

O cantor porto-riquenho curtiu uma foto de sunga publicada por Amaury Lorenzo no Instagram, gerando brincadeiras e repercussão entre os internautas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet