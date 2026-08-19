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Virginia desabafa após mala ficar presa na alfândega da Espanha

Empresária teve bagagem de cosméticos retida em Madri e aguarda taxa.

Por Redação ContilNet
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Virginia desabafa após mala ficar presa na alfândega da Espanha
Instagram/Reprodução

Empresária viajou à Espanha para encontrar Vini Jr. e precisará arcar com impostos locais para recuperar os produtos da sua marca.

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Ao desembarcar em Madri, na Espanha, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca enfrentou um imprevisto burocrático na terça-feira (18/8). Uma de suas malas, recheada com itens e lançamentos de sua marca de cosméticos (WePink), foi barrada e retida pela fiscalização aduaneira do aeroporto espanhol.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a influenciadora usou as redes sociais para desabafar sobre a situação.

“A mala não foi parada? Tá presa lá. Acho que eles vão fazer os cálculos para eu pagar. Vou ter que pagar pelos meus próprios produtos para conseguir liberar”, explicou Virginia Fonseca em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Regras aduaneiras, lançamentos salvos e viagem a Madri

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a empresária conseguiu salvar apenas alguns itens que carregava separadamente:

  • Encontro na Europa: Virginia viajou a Madri acompanhada do filho para encontrar o jogador Vini Jr.

  • Lançamentos Garantidos: Apesar da retenção da mala principal, a influenciadora manteve alguns frascos de perfume e maquiagens na bagagem de mão.

  • Normas Internacionais: A retenção de grandes volumes de cosméticos pode ocorrer quando a fiscalização suspeita de importação comercial sem a devida declaração prévia.

  • Aguardando Liberação: A equipe da empresária acompanha os trâmites do órgão aduaneiro para realizar o pagamento das taxas estipuladas.

Por que a mala de Virginia Fonseca ficou presa na Espanha?

A bagagem continha uma grande quantidade de produtos de sua marca de cosméticos, o que levou a alfândega espanhola a reter os itens para verificação de taxas comerciais.

Como Virginia pretende liberar seus produtos em Madri?

A influenciadora informou que aguarda a contabilização dos impostos pelas autoridades aduaneiras para efetuar o pagamento e resgatar a mala.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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