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Roseana Murray fratura ombro após ataque prévio de pit-bulls

Poetisa tropeçou em tapete da sala e fraturou o membro restante em dois lugares.

Por Redação ContilNet
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Roseana Murray fratura ombro após ataque prévio de pit-bulls
Instagram/Reprodução

Anos após perder o braço direito em um ataque de cães em Saquarema (RJ), a poetisa tropeçou no tapete da sala e desabafou com bom humor nas redes.

A poetisa e escritora Roseana Murray usou suas redes sociais para compartilhar um novo percalço em sua rotina de saúde. Quase dois anos e meio após ter o braço direito amputado por decorrência de um ataque de cães pit-bull, a autora sofreu uma queda dentro de casa e fraturou o ombro esquerdo em dois pontos.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, o imprevisto ocorreu de forma inusitada na sala de residência da artista.

“Tropecei no esgruvinhado que minha gata Melinha fez no tapete da sala. Voei! Fraturei o ombro esquerdo em 2 lugares. Por enquanto, uma mulher sem dois braços, sendo cuidada por todos”, relatou a autora em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Previsão de alta, carinho dos fãs e histórico de recuperação

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a escritora mantém postura otimista durante o período de imobilização do membro:

  • Cancelamento de Agenda: Roseana precisou adiar todos os compromissos literários e palestras agendadas para os próximos dias.

  • Previsão de Liberação: A expectativa médica comunicada pela escritora é de receber alta completa do tratamento de imobilização no final de setembro.

  • Ataque em 2024: Em 5 de abril de 2024, Roseana foi atacada por três pit-bulls na orla de Saquarema (RJ), ficando 13 dias internada em estado gravíssimo.

  • Prótese Concedida: Após o ataque de 2024, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o Estado e o município de Saquarema custeassem a prótese do braço direito amputado.

O que aconteceu com a escritora Roseana Murray em seu novo acidente?

Roseana Murray tropeçou nas dobras de um tapete ajeitado por sua gata na sala de casa, caiu e fraturou o ombro esquerdo em dois lugares.

Quando ocorreu o ataque de pit-bulls sofrido por Roseana Murray?

O ataque dos cães ocorreu em 5 de abril de 2024, enquanto a escritora caminhava na orla da cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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