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Influenciador Buzeira é solto após 10 meses preso por ligação com o PCC

Justiça revogou prisão preventiva preventiva do influenciador detido na Operação Narco Bet.

Por Redação ContilNet
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Influenciador Buzeira é solto após 10 meses preso por ligação com o PCC
Instagram/Reprodução

Defesa do criador de conteúdo confirmou a revogação da medida cautelar e a obtenção de decisões favoráveis em habeas corpus.

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido publicamente como Buzeira, foi solto nesta quarta-feira (19/8). O criador de conteúdo cumpria prisão preventiva há cerca de 10 meses após ter sido alvo da Operação Narco Bet, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2025.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para o portal METRÓPOLES, a investigação apurava um suposto esquema de lavagem de dinheiro associado ao tráfico internacional de entorpecentes.

“Após longos 10 meses de prisão cautelar, conseguimos finalmente a restituição do status libertatis do Bruno”, destacou a equipe de advogados de defesa do influenciador em gravação veiculada no METRÓPOLES.

Habeas corpus, revogação cautelar e histórico das investigações

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, a soltura ocorreu após sucessivas análises dos pedidos apresentados à Justiça:

  • Vitória Judicial: A defesa do influenciador obteve a revogação formal da prisão preventiva e duas decisões favoráveis em sede de habeas corpus.

  • Origem do Caso: A Operação Narco Bet apurou a movimentação de recursos financeiros suspeitos e a suposta ligação com organizações criminosas.

  • Ações Cautelares: Além das prisões, as investigações da Polícia Federal resultaram no bloqueio de bens, contas e veículos de luxo.

  • Liberdade Restabelecida: Com a decisão favorável expedida pelos tribunais, o influenciador obteve autorização para responder aos desdobramentos do processo em liberdade.

Quando o influenciador Buzeira foi libertado da prisão preventiva?

Buzeira foi libertado nesta quarta-feira (19/8), após cerca de 10 meses cumprindo medida cautelar.

Qual operação da Polícia Federal resultou na prisão de Buzeira em 2025?

A prisão do influenciador ocorreu no âmbito da Operação Narco Bet, que investigou esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao tráfico internacional de drogas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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