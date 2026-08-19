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Defesa do criador de conteúdo confirmou a revogação da medida cautelar e a obtenção de decisões favoráveis em habeas corpus.

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido publicamente como Buzeira, foi solto nesta quarta-feira (19/8). O criador de conteúdo cumpria prisão preventiva há cerca de 10 meses após ter sido alvo da Operação Narco Bet, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2025.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para o portal METRÓPOLES, a investigação apurava um suposto esquema de lavagem de dinheiro associado ao tráfico internacional de entorpecentes.

“Após longos 10 meses de prisão cautelar, conseguimos finalmente a restituição do status libertatis do Bruno”, destacou a equipe de advogados de defesa do influenciador em gravação veiculada no METRÓPOLES.

Habeas corpus, revogação cautelar e histórico das investigações

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, a soltura ocorreu após sucessivas análises dos pedidos apresentados à Justiça:

Vitória Judicial: A defesa do influenciador obteve a revogação formal da prisão preventiva e duas decisões favoráveis em sede de habeas corpus.

Origem do Caso: A Operação Narco Bet apurou a movimentação de recursos financeiros suspeitos e a suposta ligação com organizações criminosas.

Ações Cautelares: Além das prisões, as investigações da Polícia Federal resultaram no bloqueio de bens, contas e veículos de luxo.

Liberdade Restabelecida: Com a decisão favorável expedida pelos tribunais, o influenciador obteve autorização para responder aos desdobramentos do processo em liberdade.

Quando o influenciador Buzeira foi libertado da prisão preventiva?

Buzeira foi libertado nesta quarta-feira (19/8), após cerca de 10 meses cumprindo medida cautelar.

Qual operação da Polícia Federal resultou na prisão de Buzeira em 2025?

A prisão do influenciador ocorreu no âmbito da Operação Narco Bet, que investigou esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao tráfico internacional de drogas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet