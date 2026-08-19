Perfil de Buzeira publica alvará de soltura: “A qualquer momento sai”

Influenciador preso há 10 meses obteve dois habeas corpus na Justiça.

Reprodução/Instagram

Bruno Alexssander estava detido desde outubro de 2025 sob acusação de lavagem de dinheiro; Justiça concedeu dois habeas corpus.

A equipe responsável pela gestão das redes sociais do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, publicou nesta quarta-feira (19/8) a imagem do alvará de soltura concedido pela Justiça. A postagem celebra a proximidade da libertação do criador de conteúdo após cerca de 10 meses de prisão preventiva.

De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Letícia Guedes e Giovanna Sfalsin para a coluna Mirelle Pinheiro, no portal METRÓPOLES, a decisão favorável ocorreu na última segunda-feira (17/8).

“Chegou. A qualquer momento ele sai”, comemorou a equipe do influenciador ao divulgar o documento nas redes sociais, conforme destacado na apuração veiculada no METRÓPOLES.

Prisão em 2025, rifas de luxo e proximidade com famosos

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes e Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, as investigações apontavam suspeitas de ocultação de bens:

Motivo da Prisão: Buzeira foi detido em outubro de 2025 em operação contra lavagem de dinheiro associada ao tráfico internacional e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Atividade na Web: Com mais de 15 milhões de seguidores, ostentava viagens de luxo, joias e rifas de supercarros importados como Porsche, Lamborghini e Ferrari.

Circulação entre Famosos: Ficou nacionalmente conhecido por presentear um jogador de futebol com uma corrente de ouro de R$ 2 milhões em um cruzeiro e pela amizade com o rapper Oruam.

Garantia de Soltura: A defesa obteve dois habeas corpus consecutivos perante os tribunais para assegurar a liberdade do investigado.

Por que o influenciador Buzeira foi preso em 2025?

Buzeira foi preso sob suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas e ao PCC por meio de rifas de veículos.

Quando Buzeira recebeu o alvará de soltura?

O documento foi divulgado em seu perfil oficial nesta quarta-feira (19/8), após a concessão de dois habeas corpus na segunda-feira (17/8).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet