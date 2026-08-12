TorresmoFest agita Rio Branco com sabor e rock

De 20 a 23 de agosto, o Via Verde Shopping recebe o TorresmoFest – edição especial “Lendas do Rock”. Com entrada gratuita, o evento reúne o melhor do torresmo crocante em quatro dias de gastronomia, música e diversão.

Considerado o festival original do torresmo no Brasil, o TorresmoFest promete atrair o público acreano com porções saborosas e uma programação embalada por clássicos do rock. A expectativa é repetir o sucesso registrado em diversas cidades do país.

Glamour

No Glamour desta semana, destaque para a acreana Danielle Abreu, que aproveita dias de descanso em grande estilo ao lado do esposo, João Paulo, em Bariloche, na Argentina. O casal curte o charme da temporada de neve, cercado pelas belas paisagens da região e momentos especiais a dois.

Novo Desafio

O desembargador Samoel Evangelista, decano do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), foi eleito pelo Pleno Administrativo para representar a classe dos desembargadores no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) durante o biênio 2026/2028. Com vasta experiência na Justiça Eleitoral, o magistrado já presidiu a Corte por dois anos e agora retorna como membro titular da classe de desembargador. Registro de aplausos e votos de sucesso nesta nova missão.

Destaque Acadêmico

A estudante Érica Zaíne, do curso de Nutrição da Ufac, recebeu Menção Honrosa no 40º Encontro Nacional de Estudantes de Nutrição (Enenut), realizado no Rio de Janeiro. O reconhecimento foi concedido pelo trabalho sobre segurança alimentar e nutricional em populações vulneráveis no Brasil. Um belo destaque para a produção científica acreana!

Dias de Paraíso

Quem retornou recentemente do encantador Morro de São Paulo, na Bahia, foi a jornalista Ana Paula Batalha. Ao lado do esposo, Juceir Rocha, ela aproveitou dias de férias repletos de descanso, belas paisagens e momentos especiais. O casal desfrutou do sol, do mar e de toda a atmosfera charmosa de um dos destinos mais procurados do litoral baiano.

Beleza em Evidência

Esta colunista registra o encontro especial com a querida Dra. Sandra Aguiar, que cuida da minha beleza com tanto carinho e profissionalismo e é o destaque da capa da revista Gente em Evidência. Com 20 anos de atuação, a médica é referência em estética facial e cirurgias minimamente invasivas, sempre aliando conhecimento, tecnologia e um olhar humanizado. Um merecido destaque para quem faz da beleza uma extensão do cuidado e da autoestima. Parabéns, Dra. Sandra!

Viva!

Quem trocou de idade ontem, 11 de agosto, foi o querido defensor público Celso Araújo Rodrigues. Cercado pelo carinho de familiares e amigos, ele celebrou a chegada de um novo ciclo com muitas felicitações e boas energias. A coluna deseja parabéns, saúde, alegrias e muito sucesso nesta nova fase!

Niver Mirla

Quem também trocou de idade ontem foi a querida Mirla Sales, coordenadora, assessora, professora e, acima de tudo, mãe dedicada do Júnior e da pequena Maria Helena. Sempre pronta a ajudar, Mirla é daquelas pessoas que espalham carinho, amor e fazem da justiça uma missão. Neste novo ciclo, ela ainda celebra a alegria de ter a caçula Maria Helena, o xodó da casa. A coluna deseja muitas felicidades, saúde, amor e realizações!

Anota a Dica!

Para quem ama um bom sabor regional, fica a dica da coluna: o melhor tucupi da cidade está no Toinho, localizado no Mercado do Bosque. Uma parada certeira para quem aprecia a tradicional gastronomia acreana e não abre mão de sabor e qualidade!

Dica da Coluna

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