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Rosalía exalta Caetano Veloso em show no Brasil: “Um beijo, mestre”

Cantora espanhola cantou sucessos e declarou admiração pelo baiano, que assistiu à apresentação

Por Redação ContilNet
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Rosalía exalta Caetano Veloso em show no Brasil: “Um beijo, mestre”
Reprodução/Instagram @caetanoveloso; Foto: @diegocastanho

Artista espanhola revelou que o baiano é seu cantor brasileiro favorito e interpretou trechos de “Sozinho” e “Un Vestido y un Amor” na plateia acompanhada por Paula Lavigne.

A cantora espanhola Rosalía protagonizou um momento de grande emoção durante sua segunda apresentação no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (11/8). Do palco, a artista expressou publicamente seu carinho e admiração por Caetano Veloso, revelando aos fãs que o baiano é seu músico brasileiro favorito.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Caetano acompanhou o espetáculo da plateia ao lado da esposa, a empresária Paula Lavigne, e compartilhou o registro da homenagem nas redes sociais.

“Faz muitos anos que escutei e ainda me emociona tanto quanto no primeiro dia. Vê-lo cantando no outro dia me inspirou muito. Um beijo para o mestre Caetano”, declarou a cantora Rosalía em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Músicas interpretadas e reação de Caetano Veloso

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a apresentação foi marcada por interpretações especiais do repertório do cantor:

  • Interpretando “Sozinho”: A espanhola soltou a voz em trechos de “Sozinho” (composição de Peninha consagrada na interpretação de Caetano), arrancando aplausos do público presente.

  • Homenagem com “Un Vestido y un Amor”: Rosalía também cantou a canção de Fito Páez gravada por Caetano, ressaltando o impacto que o show do brasileiro causou em sua formação musical.

  • Agradecimento nas Redes: Sensibilizado com as palavras da artista, Caetano Veloso publicou o vídeo do momento em seu perfil no Instagram com a legenda: “Obrigada pelo carinho”.

  • Turnê no Rio: O espetáculo marcou o encerramento da passagem da cantora pela capital fluminense nesta etapa da turnê.

O que Rosalía falou sobre Caetano Veloso durante o show no Rio de Janeiro?

Rosalía declarou que Caetano é seu artista brasileiro favorito, afirmou que assistiu a um show do baiano que a inspirou muito e enviou um beijo ao “mestre”.

Quais músicas de Caetano Veloso Rosalía cantou no palco?

A cantora interpretou trechos de “Sozinho” e de “Un Vestido y un Amor”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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