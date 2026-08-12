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Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento

Cantor sertanejo comentou fase solteira após término com Ana Castela e affair com Lara Jucá

Por Redação ContilNet
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Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Instagram/Reprodução

Pai de três filhos fruto da união com Virginia Fonseca, cantor sertanejo ressaltou a importância de agilidade sem pressa e responsabilidade emocional.

O cantor sertanejo Zé Felipe abriu o jogo sobre suas expectativas para futuros relacionamentos amorosos. Solteiro desde o término de seu namoro com a cantora Ana Castela no fim do ano passado, o artista revelou em entrevista que busca um envolvimento pautado na maturidade e no respeito mútuo.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para a sua coluna no portal METRÓPOLES, o filho de Leonardo reforçou que não pretende apressar etapas em sua rotina afetiva.

“Qualquer relacionamento precisa acontecer de forma natural, sem pressa, com muito respeito e responsabilidade”, declarou o cantor Zé Felipe em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Flagras recentes, brincadeira em show e vida pessoal

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o cantor tem mantido uma rotina agitada nos palcos e na vida social:

  • Paternidade Presente: Zé Felipe é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, nascidos de seu casamento de cinco anos com a influenciadora Virginia Fonseca.

  • Término com Ana Castela: O romance com a “Boiadeira” chegou ao fim em dezembro do ano passado, após ser assumido publicamente em outubro do mesmo ano.

  • Recado em Apresentação: Durante show na ExpoAri, em Ariquemes (RO), o sertanejo brincou ao mandar um abraço para a ex-namorada, que também integrava o line-up do evento.

  • Affair no Rio: Recentemente, o músico foi visto em clima de romance com a influenciadora Lara Jucá na capital fluminense, afirmando de forma descontraída que tem conseguido preservar sua privacidade.

O que Zé Felipe disse sobre iniciar um novo relacionamento?

O cantor afirmou que um novo namoro deve surgir de forma natural, sem cobranças ou pressa, pautado no respeito e na responsabilidade interpessoal.

Com quem Zé Felipe esteve namorando recentemente?

O artista manteve um namoro de alguns meses com a cantora Ana Castela, encerrado no final do ano passado, e teve o nome vinculado recentemente à influenciadora Lara Jucá.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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