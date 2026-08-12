Ana Beatriz Barbosa contou em podcast decisão da apresentadora sobre cenário de Natal do programa.

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Em depoimento a podcast, médica recordou ocasião em que a apresentadora mandou refazer todo o cenário de Natal do programa para não prejudicar lojistas.

A psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa revelou um detalhe tocante dos bastidores do programa Mais Você, na TV Globo, envolvendo a apresentadora Ana Maria Braga. Durante entrevista ao podcast Inteligência LTDA., a médica — que já atuou como consultora e comentarista do matutino — lembrou uma atitude da comunicadora às vésperas de uma celebração de Natal.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Ana Beatriz chegou ao estúdio e ficou encantada ao ver a árvore e os enfeites decorados exclusivamente em tons de azul e branco.

“Ela falou ‘Vou mandar tirar porque faltam dez dias para o Natal e a gente tinha que ter avisado aos comerciantes. As lojas não compraram azul e branco e as pessoas vão querer. Eu vou quebrar o comércio popular. Vou mandar colocar verde e vermelho'”, relatou a médica em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Preocupação com o mercado e empatia com o público

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a reação da apresentadora surpreendeu a equipe de produção e a própria convidada:

Impacto no Consumo: Consciente do enorme alcance do Mais Você e do poder de influência junto aos telespectadores, Ana Maria percebeu que lançar uma tendência de última hora geraria demanda por itens indisponíveis nos estoques dos pequenos comerciantes.

Decisão Imediata: Mesmo achando o cenário esteticamente deslumbrante, a titular da atração determinou a substituição imediata de toda a ornamentação para as cores tradicionais de Natal (verde e vermelho).

Sensibilidade e Bastidores: O relato de Ana Beatriz Barbosa destacou a visão ampla da apresentadora sobre o impacto social de suas decisões na televisão aberta.

Repercussão das Palavras: A história contada pela psiquiatra no podcast voltou a viralizar entre fãs e admiradores do trabalho de Ana Maria Braga.

O que Ana Maria Braga fez com a decoração de Natal do Mais Você segundo a médica Ana Beatriz Barbosa?

A apresentadora mandou desmontar uma decoração azul e branca para colocar os enfeites tradicionais em verde e vermelho, evitando prejuízos aos comerciantes que não tinham produtos azuis em estoque.

Onde a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa contou essa história de bastidores?

A médica compartilhou a memória durante sua participação no podcast Inteligência LTDA..

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet