Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows

Aos 81 anos, o cantor britânico colocou um stent coronário e ficará afastado dos palcos por quatro semanas

Cantor britânico passou por procedimento para desobstrução de artéria e cumprirá repouso de quatro semanas; apresentações nos Estados Unidos e México foram suspensas.

O cantor britânico Rod Stewart, de 81 anos, precisou pausar de forma imediata sua turnê pela América do Norte após passar por uma cirurgia cardíaca. O artista ficará afastado dos palcos por pelo menos quatro semanas para cumprir o protocolo de recuperação recomendado pela equipe médica.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o anúncio oficial foi feito na noite de terça-feira (11/8) por meio dos canais digitais do cantor.

“Segundo o comunicado, o procedimento para colocação de um stent coronário ocorreu sem complicações, mas exigirá dedicação integral às próximas quatro semanas para a completa recuperação do artista”, destacou a repórter Letícia Perdigão em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Mapeamento da turnê, apresentações em Las Vegas e histórico de saúde

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a intervenção médica alterou a rota de compromissos do ícone do rock:

Roteiro de Shows Interrompido: Stewart cumpria a reta final da etapa norte-americana da turnê, que previa uma residência de seis apresentações em Las Vegas e shows em várias cidades dos EUA.

Etapa no México Afetada: Após os Estados Unidos, o cantor tinha apresentações confirmadas no México, com passagens agendadas pelas cidades de Monterrey, Guadalajara e Cidade do México.

Procedimento Realizado: A cirurgia consistiu na implantação de um stent coronário, dispositivo utilizado para desobstruir e restabelecer o fluxo sanguíneo ideal nas artérias do coração.

Histórico Recente: O afastamento ocorre poucos meses após o cantor precisar cancelar datas anteriores nos EUA, entre maio e junho, em razão de quadros de sinusite e laringite.

Qual foi a cirurgia realizada pelo cantor Rod Stewart aos 81 anos?

Rod Stewart passou por um procedimento cardíaco para a colocação de um stent coronário, destinado a desobstruir o fluxo sanguíneo nas artérias do coração.

Por quanto tempo Rod Stewart ficará sem fazer shows?

O cantor ficará afastado dos palcos por pelo menos quatro semanas por determinação de sua equipe médica.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet