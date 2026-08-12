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Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18

Cantor de pagode realizou ensaio de fotos de chapéu antes da estreia do reality em setembro.

Por Redação ContilNet
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Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Reprodução/ Instagram

A nova edição do reality show da Record TV estreia em 14 de setembro; cantor e compositor realizou ensaio fotográfico de chapéu.

A estreia da 18ª temporada do reality show A Fazenda, marcada para o dia 14 de setembro na Record TV, continua movimentando os bastidores da televisão brasileira. Embora a emissora mantenha o mistério em torno dos nomes oficiais, a apuração indica que o cantor e empresário Cacau Jr. é tido como nome certo no elenco de confinados.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a reportagem teve acesso a registros fotográficos do artista posando com chapéu típico do programa rural.

“Cacau Jr. foi casado com Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, e é pai de Wenny, irmã caçula da funkeira, além de ter construído uma carreira no pagode e na produção musical”, destacou a repórter Juliana Barbosa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Trajetória na música, parcerias e vida pessoal

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o cantor traz bagagem artística e conexões no meio dos famosos:

  • Carreira Musical: Cacau Jr. ganhou projeção nacional como vocalista do grupo de pagode Soweto e atuou na coprodução de faixas musicais da enteada Lexa.

  • Laços Familiares: Além do relacionamento de anos com Darlin Ferrattry, ele mantém forte ligação no universo pop e do samba carioca.

  • Relacionamento Atual: No âmbito pessoal, o cantor é casado desde setembro de 2025 com a arquiteta e empresária Ellis Farias, após cerca de seis anos de namoro.

  • Estreia Próxima: A produção do reality afina os detalhes finais de contrato antes de iniciar o período de pré-confinamento dos participantes em hotéis de São Paulo.

Quem é Cacau Jr., cotado para A Fazenda 18?

Cacau Jr. é cantor, compositor e empresário. Foi vocalista do grupo Soweto, ex-padrasto da cantora Lexa e pai de Wenny, irmã mais nova da artista.

Quando estreia A Fazenda 18 na Record TV?

A nova temporada do reality show tem estreia agendada para o dia 14 de setembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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