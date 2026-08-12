Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho

Sertanejo afirmou que conhece o apresentador há 22 anos e não se sentiu ofendido.

Reprodução/SBT

Cantor sertanejo declarou não ter se sentido ofendido com fala sobre seu novo visual; presidência da emissora, apresentador e ativistas também se manifestaram.

O cantor sertanejo Tiago Piquilo, integrante da dupla Hugo & Tiago, manifestou-se publicamente na terça-feira (11/8) para defender o apresentador Ratinho. A declaração ocorreu após o comunicador receber fortes críticas de internautas por fazer uma fala de teor homofóbico ao comentar a mudança no cabelo platinado do cantor durante o Programa do Ratinho, no SBT.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Tiago gravou um vídeo em suas redes sociais enfatizando a amizade de longa data que possui com o contratado do SBT.

“Eu conheço o Ratinho há mais de 22 anos. É um cara que eu amo de paixão e por quem tenho um respeito profundo. Eu não me senti ofendido nem magoado, sempre dei todas as liberdades para ele”, declarou Tiago Piquilo em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Entenda o caso, manifestação do SBT e denúncia no Ministério Público

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o episódio teve desdobramentos na direção da emissora e no âmbito legal:

A Fala no Palco: Durante a participação da dupla na atração, Ratinho notou o cabelo platinado de Tiago e disparou: “Você pintou o cabelo? Você está com uma cara de ‘viado'” , ao que o cantor tentou desconversar dizendo ser “inventar moda” .

Posicionamento da Presidência: Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, defendeu o comunicador afirmando que ele “vem de uma geração diferente” , ressaltando que o canal respeita e acolhe a comunidade LGBTQIA+.

Defesa de Ratinho: O próprio apresentador declarou que a frase tratou-se de uma brincadeira de palco realizada dentro da liberdade que mantém há quase três décadas na TV.

Ação no Ministério Público: O deputado estadual suplente e ativista Agripino Magalhães (PSOL-SP) protocolou uma queixa-crime no Ministério Público contra o apresentador, marcando a quarta representação enviada por ele contra falas de Ratinho.

O que Tiago Piquilo disse sobre o comentário de Ratinho no SBT?

O cantor afirmou que não se sentiu ofendido, justificando que conhece Ratinho há mais de 22 anos e que existe liberdade de brincadeiras entre os dois.

Qual foi a reação do Ministério Público no caso envolvendo Ratinho?

O ativista e político Agripino Magalhães (PSOL-SP) apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público pedindo apuração sobre a declaração do apresentador.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet