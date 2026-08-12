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Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil

Robson Souza e salão Creative Beauty pedem indenização e liminar após desentendimento sobre valor de serviço.

Por Redação ContilNet
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Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Reprodução/Instagram

Ação movida por Robson Souza e pelo Creative Beauty acusa a famosa de difamação, prejuízos financeiros e ameaças após polêmica com orçamento de procedimento capilar.

O cabeleireiro Robson Souza e seu salão de beleza, o Creative Beauty, ingressaram na Justiça com uma ação contra a influenciadora digital Malévola Alves. O processo, distribuído no dia 4 de agosto, cobra uma indenização de R$ 100 mil por danos morais, além de pedido de ressarcimento por lucros cessantes.

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De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira para a sua coluna no portal METRÓPOLES, a controvérsia teve início após um procedimento de transformação capilar realizado em abril.

“A influenciadora alegou que o orçamento inicial de R$ 2,8 mil saltou para R$ 6 mil sem autorização, enquanto os autores sustentam que todos os valores e etapas de cerca de dez horas de atendimento foram previamente informados e aprovados”, destacou a repórter Fábia Oliveira na apuração veiculada no METRÓPOLES.

Alegações de difamação, protesto na porta e pedidos de liminar

Conforme detalhado pela cobertura da coluna Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a petição inicial elenca uma série de prejuízos empresariais e pessoais atribuídos à postura da ré nas redes sociais:

  • Acusações Públicas: Os autores alegam que a influenciadora extrapolou o direito de crítica ao chamar o profissional de “golpista”, “mafioso” e “ladrão” para seus milhões de seguidores.

  • Protesto e Ameaças: A ação relata que Malévola levou um grupo com seguranças para a porta do estabelecimento, assustando funcionários que precisaram se esconder, além de proferir ameaças de “quebrar o salão”.

  • Prejuízos Comerciais: Robson e o salão sustentam que a repercussão resultou em cancelamentos em massa, perda de novos clientes, bloqueio temporário do WhatsApp comercial e queda expressiva no faturamento.

  • Pedidos Judiciais: A defesa pede liminar para remoção imediata de todas as publicações difamatórias e proibição de novas menções, além de R$ 50 mil em danos morais para Robson e R$ 50 mil para o salão, com compensação por danos materiais a calcular.

Por que o cabeleireiro Robson Souza processou a influenciadora Malévola?

O profissional e seu salão alegam ter sido alvos de difamação, ofensas e campanhas de boicote após a influenciadora reclamar publicamente do valor cobrado por um procedimento capilar.

Qual é o valor cobrado na Justiça pelo salão Creative Beauty contra Malévola?

Os autores solicitam R$ 100 mil em danos morais (sendo R$ 50 mil para Robson e R$ 50 mil para o salão), além de reparação por danos materiais decorrentes da perda de clientes.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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