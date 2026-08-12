Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas

Influenciadora passou por histeroscopia sem cortes e tranquilizou seguidores sobre a recuperação.

Reprodução/Instagram

Modelo relatou recuperação positiva após procedimento feito por histeroscopia sem cortes e deixou alerta sobre a importância de investigar sangramentos anormais.

A influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil Ivy Moraes usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde após passar por uma cirurgia de retirada de dois miomas submucosos. A modelo revelou que o procedimento correu sem complicações e com uma evolução pós-operatória acima das expectativas.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a descoberta dos miomas ocorreu após a ex-BBB apresentar episódios frequentes de sangramento intenso.

“Nunca deixem de investigar. Nunca deixem de procurar um profissional em quem vocês confiem. Nosso corpo dá sinais o tempo todo se algo não está normal”, alertou a influenciadora Ivy Moraes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Técnica por histeroscopia, troca de DIU e recuperação tranquila

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a cirurgia foi realizada por uma técnica minimamente invasiva:

Procedimento sem Cortes: Os médicos retiraram os dois miomas (um de maior dimensão e outro menor) por histeroscopia, método realizado pelo canal vaginal que dispensa incisões no abdômen.

Troca de DIU: Aproveitando a sedação do procedimento cirúrgico, Ivy também efetuou a substituição do seu dispositivo intrauterino (DIU Mirena).

Pós-Operatório Positivo: Embora alertada sobre a possibilidade de sangramentos por até 30 dias, a influenciadora comemorou a ausência de desconfortos, afirmando que não precisou tomar medicamentos para cólica.

Agradecimento Médico: A modelo expressou gratidão à médica responsável pela operação, Dra. Júlia, elogiando o carinho e o profissionalismo de toda a equipe hospitalar.

Qual foi a cirurgia feita pela ex-BBB Ivy Moraes?

Ivy Moraes passou por uma histeroscopia para a retirada de dois miomas submucosos e aproveitou o procedimento para trocar o DIU Mirena.

Como está a recuperação de Ivy Moraes após retirar os miomas?

A ex-BBB afirmou que a recuperação está excelente, sem dores ou necessidade de remédios para cólica, ressaltando que o procedimento transcorreu perfeitamente.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet