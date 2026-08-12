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Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza

Registro ganhou repercussão justamente pelo cuidado demonstrado durante uma situação cotidiana

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Registro ganhou repercussão justamente pelo cuidado demonstrado durante uma situação cotidiana/Foto: reprodução

Uma cena simples de companheirismo entre um casal tem chamado atenção nas redes sociais no Acre. O vídeo mostra um senhor acompanhando a esposa até o carro e abrindo a porta do veículo para que ela pudesse entrar.

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Segundo o relato compartilhado junto às imagens, antes de chegar ao automóvel, o homem esperou o sinal fechar para atravessar a rua de mãos dadas com a companheira.

Ao chegar ao veículo, ele abriu a porta e o vidro para a esposa e somente depois seguiu para o lado do motorista. O registro ganhou repercussão justamente pelo cuidado demonstrado durante uma situação cotidiana. Nas redes sociais, a cena foi compartilhada como exemplo de carinho, respeito e companheirismo entre o casal.

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“Em um mundo que falta amor, me deparei com essa cena hoje”, escreveu a pessoa responsável pela publicação ao registrar o momento.

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