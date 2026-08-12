Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4

Lucy Davis compartilhou relato sobre câncer de mama metastático e deu mensagem de conscientização.

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Artista de 53 anos compartilhou vídeo nas redes sociais sobre o câncer de mama metastático que atingiu os ossos; atriz deixou mensagem de alerta para os fãs.

A atriz britânica Lucy Davis, de 53 anos, conhecida por interpretar a personagem Dawn Tinsley na versão original da série The Office, emocionou o público ao revelar nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama metastático em estágio avançado e incurável.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a descoberta ocorreu há cerca de um ano e meio, quando a doença já havia se espalhado para a espinha dorsal, quadril direito e costelas.

“O câncer é incurável e está tarde demais para a quimioterapia. A partir de agora, estou tentando viver do jeito mais divertido que eu puder. Não estou com medo do que pode vir a seguir, estou em paz com isso”, desabafou a atriz Lucy Davis em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Trabalhos marcantes, limitações físicas e mensagem de conscientização

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a artista aproveitou o alcance de suas redes sociais para alertar outras mulheres sobre o diagnóstico precoce:

Carreira de Sucesso: Além de The Office , Lucy destacou-se como Hilda Spellman em O Mundo Sombrio de Sabrina , Etta Candy no filme Mulher-Maravilha , Dianne na comédia Todo Mundo Quase Morto e Maria Lucas na adaptação de Orgulho e Preconceito (1995).

Alerta sobre Sinais: A atriz revelou que quase ignorou o pequeno caroço que encontrou no próprio corpo pela dimensão reduzida, reforçando a importância de investigar qualquer alteração física.

Rotina de Cuidados: Lucy contou que enfrenta dores intensas e limitações de locomoção, sendo necessário recorrer ao uso de cadeira de rodas em determinados momentos do dia.

Superação e Gratidão: Apesar do quadro de saúde delicado, a britânica enfatizou que busca aprender com momentos difíceis e pretende aproveitar ao máximo o tempo ao lado de amigos e familiares.

Qual atriz de The Office revelou estar com câncer em estágio avançado?

A atriz britânica Lucy Davis, que interpretou Dawn Tinsley na versão original da série The Office.

Qual é o estado de saúde da atriz Lucy Davis?

Lucy Davis revelou ter sido diagnosticada com câncer de mama metastático em estágio 4, espalhado para a espinha, quadril e costelas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet