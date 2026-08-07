Mulheres do agro ganham protagonismo na Expoacre; veja a coluna da Márcia Abreu

Um dos pontos altos da programação foi a homenagem prestada às famílias de pioneiros que ajudaram a construir a história do agro acreano. — Foto: Reprodução

CONEXÃO QUE VEIO PARA FICAR

Com espaço lotado e uma programação diversificada, a 1ª Edição do Conexão Mulheres do Agro Acre marcou a Expoacre 2026 ao reunir produtoras rurais, empresárias, lideranças e representantes de diversos segmentos em uma iniciativa voltada ao fortalecimento do protagonismo feminino no agronegócio. Promovido pela Comissão das Mulheres do Agro Acre, em parceria com a FAEAC e o Senar, o encontro contou com painéis, palestras, roda de conversa, espaço para produtos feitos no Acre e momentos de integração.

Um dos pontos altos da programação foi a homenagem prestada às famílias de pioneiros que ajudaram a construir a história do agro acreano, representadas por Flávia Lavocat Barbosa, Tutu Saraiva, Cleides Moraes e ainda, Maria Elena Barcelos e Karen Barreiros que receberam o carinho e o reconhecimento pelo legado deixado por Wilson Barbosa, Luís Saraiva, Edilberto Medeiros de Moraes, João Barcelos e Roque Barreiros.

A manhã também foi marcada por um bonito gesto de solidariedade. As mulheres do agro compareceram vestindo as camisetas da campanha em prol dos irmãos Pedro e Tiago, sensibilizando os participantes e mostrando que, além de produzir riquezas para o Estado, o setor também cultiva empatia, união e responsabilidade social. Um início promissor para um movimento que nasce com vocação para se tornar tradição na Expoacre.