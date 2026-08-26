Ao final do curso, os aprovados são promovidos à graduação de cabo e ficam habilitados a comandar pequenas frações de militares

O 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS), em Cruzeiro do Sul, realizou uma formatura alusiva à Semana do Soldado, que tem como principal data o dia 25 de agosto, Dia do Soldado e data de nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A cerimônia contou com o compromisso dos novos soldados perante a Bandeira Nacional, entrega de medalhas e homenagens a civis e instituições parceiras do batalhão.

Segundo o comandante do 61º BIS, tenente-coronel Fábio dos Santos, a cerimônia também foi uma oportunidade de reconhecer militares que se destacaram ao longo da formação e do serviço militar. “O grande foco é o Dia do Soldado”, explicou o comandante, destacando que as medalhas reconhecem militares que tiveram sua dedicação à carreira militar evidenciada durante o período de serviço.

Um dos momentos da solenidade foi o compromisso dos soldados perante a Bandeira Nacional. A cerimônia marca o compromisso dos militares com a defesa da Pátria e o cumprimento das missões atribuídas pelo Exército Brasileiro. O comandante ressaltou ainda que, embora o soldado seja a graduação inicial da hierarquia militar, ele exerce uma função fundamental para o funcionamento da Força Terrestre.

Além da solenidade, o batalhão também destacou o processo de formação dos militares. De acordo com o comandante, cerca de 140 jovens ingressam anualmente no serviço militar em Cruzeiro do Sul. Mesmo aqueles que não permanecem na carreira militar retornam à sociedade levando consigo valores aprendidos durante o período de formação, como disciplina, responsabilidade e comprometimento.

Jovens do Juruá se destacam na formação militar

Entre os militares reconhecidos durante o período de formação estão jovens oriundos de municípios e comunidades rurais do Vale do Juruá. Paulo Silva, de 18 anos, natural de Rodrigues Alves e morador da comunidade Loseiro, destacou-se durante as atividades de tiro. Ele contou que já tinha contato com atividades de caça antes de ingressar no Exército, mas afirmou que sempre teve o sonho de seguir carreira militar.

“Meu sonho desde criança é servir o Exército”, relatou o jovem, que pretende permanecer na instituição e construir sua carreira militar.

Outro destaque é João Matheus de Melo Nogueira, natural de Porto Walter, que participa do Curso de Formação de Cabos. Segundo ele, o processo é exigente, mas a perseverança tem sido fundamental para superar as dificuldades e buscar reconhecimento dentro da instituição.

“Eu vim para cá com o objetivo de subir na vida, querer seguir uma carreira militar”, contou João Matheus, que afirmou ter colocado como meta, desde o início do ano, esforçar-se para ser reconhecido pelo desempenho.

A dedicação dos jovens também é acompanhada pelas famílias. Maria Minervina Firmino Rodrigues, mãe de Paulo, falou sobre o orgulho de ver o filho se destacando no Exército. Moradora da zona rural de Rodrigues Alves, ela afirmou que a experiência do filho pode servir de incentivo para outros jovens da região.

A mãe de João Matheus, Daniela Oliveira, também destacou que o filho alimenta desde criança o sonho de seguir a carreira militar. Segundo ela, o jovem chegou a ter uma fotografia, ainda na primeira série, vestido de soldado. Para Daniela, acompanhar a trajetória do filho representa motivo de orgulho e a realização de um sonho construído desde a infância.

Curso de Formação de Cabos

O comandante do 61º BIS explicou que o Curso de Formação de Cabos é destinado a militares selecionados a partir do desempenho apresentado ao longo do primeiro semestre. Os soldados que se destacam e são voluntários passam por uma formação considerada exigente, que prepara os militares para assumir novas responsabilidades dentro da estrutura do Exército.

Ao final do curso, os aprovados são promovidos à graduação de cabo e ficam habilitados a comandar pequenas frações de militares.

Durante a solenidade, também foram entregues diplomas de Amigo do Batalhão a personalidades civis e instituições que colaboram com as atividades desenvolvidas pelo 61º BIS. A homenagem é uma forma de reconhecer a participação da comunidade e de instituições parceiras nas ações da organização militar.

Para o comando do batalhão, a relação com a sociedade é fundamental, especialmente em uma região como o Vale do Juruá, onde o serviço militar também representa uma oportunidade de formação para centenas de jovens ao longo dos anos.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet