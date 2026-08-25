Acre investe mais de R$ 145 milhões em segurança pública em 4 anos

Com o objetivo de trazer mais segurança para a população, o governo do Acre tem feito investimentos estratégicos em equipamentos destinados às forças policiais do estado. Somente de 2023 a 2026, os investimentos já ultrapassaram R$ 145 milhões aplicados a aquisição de veículos, equipamentos e outros recursos destinados à estruturação das forças de segurança.

Parte dos investimentos entregues em 2026 é proveniente de doações do Ministério da Justiça, entre os investimentos está a renovação e ampliação da frota. Somente este ano, noventa viaturas foram destinadas às forças de segurança do Estado, em um investimento superior a R$ 25 milhões.

Segundo diretora de Administração e Finanças da Sejusp, Ducinéia Azevedo a Sejusp atua como órgão gestor central da segurança pública, por isso, os investimentos, desde os repasses do Fundo Nacional, doações e aquisições são realizados de forma integrada, contemplando os diferentes órgãos que integram o sistema de segurança do acre, ela explica que antes que a força possa operar com suas viaturas, elas precisam ser entregues totalmente caracterizadas.

“Os veículos passam por uma série de procedimentos antes de serem efetivamente incorporados à frota operacional. Após o recebimento do termo de doação, é necessário realizar o emplacamento, a caracterização e o registro dos veículos no sistema de gerenciamento de bens da Sejusp. Essa caracterização segue um catálogo oficial e as especificidades de cada força de segurança. Dessa forma, veículos destinados à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo (ISE) precisam estar devidamente identificados e preparados antes de serem colocados em operação”.

A estrutura logística da segurança pública do Acre também inclui embarcações, aeronaves, quadriciclos e motocicletas, além de equipamentos de comunicação, computadores e mobiliário, que contribuem, diretamente, para as ações da segurança pública com operações integradas e atendimentos durante situações de calamidade, como a as aeronaves utilizadas pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que conta com três helicópteros e três aviões e a lancha equipada para operações no município de Cruzeiro do Sul, avaliada em mais de R$ 3 milhões, que amplia a capacidade das operações nos rios.

“Então esse conjunto de investimentos demonstra a estratégia do Estado de fortalecer a estrutura logística das forças de segurança e amplia a capacidade operacional nas diferentes regiões do Acre”, explicou Dulcinéia.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom