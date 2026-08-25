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Acre sedia 70º Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social

Por Redação ContilNet
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Acre sedia 70º Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com o governo Federal e o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), realizou, nesta terça-feira, a abertura do 70º Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social (Fonaceas), em Rio Branco. O evento ocorre no Centro Universitário Estácio/Unimeta e reúne representantes de diferentes regiões do país.

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O Fonaceas é um espaço nacional de articulação, mobilização, diálogo e representação dos Conselhos Estaduais de Assistência Social (CEAS) e do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. O encontro busca fortalecer a participação democrática, o controle social e a defesa da Política de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Durante a programação, os participantes também têm a oportunidade de compartilhar experiências e discutir estratégias para o aprimoramento das políticas públicas de assistência social, além de apresentar demandas e propostas que contribuam para o fortalecimento do SUAS em âmbito nacional.

O evento reúne representantes de diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Ceará, Pernambuco e São Paulo, além de participantes das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. A presença de representantes de diferentes realidades regionais amplia o diálogo e possibilita a troca de experiências entre os Conselhos.

O secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, João Paulo Silva, disse os conselhos são importantes e merecem ampliação e fortalecimento da sua atuação nos territórios. “Para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, é muito importante que essas estruturas sejam fortalecidas, especialmente por meio do empoderamento e da organização dos conselhos, para que possamos, de fato, trabalhar e chegar cada vez melhor aos territórios”, afirmou.

A vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Ivanete Rodrigues, ressaltou a importância da participação dos Conselhos na defesa das políticas públicas e da democracia.

“Precisamos estar atentos para não permitir retrocessos e, principalmente, não permitir qualquer tentativa de desmonte das políticas públicas e dos espaços de participação e controle social, como já vimos acontecer em alguns momentos”, afirmou.

O 70º FONACEAS segue com uma programação voltada ao debate sobre os desafios da assistência social, o fortalecimento do controle social e a construção de propostas para o aprimoramento do SUAS nos próximos anos.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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