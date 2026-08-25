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Juliano Son é confirmado como atração gospel da ExpoSena 2026

Entre os sucessos que fazem parte de seu repertório está “Lindo És”, uma das músicas mais conhecidas do cantor

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Juliano Son é confirmado como atração gospel da ExpoSena 2026

O cantor gospel Juliano Son foi confirmado como uma das principais atrações da noite gospel da ExpoSena 2026, em Sena Madureira. O artista se apresentará no município no dia 24 de setembro, véspera do aniversário da cidade.

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Reconhecido no cenário da música cristã brasileira, Juliano Son possui uma trajetória marcada por canções que conquistaram grande público. Entre os sucessos que fazem parte de seu repertório está “Lindo És”, uma das músicas mais conhecidas do cantor.

A apresentação promete reunir fiéis e admiradores da música gospel em uma noite especial dentro da programação da ExpoSena, que será realizada durante o período de celebrações pelo aniversário de Sena Madureira.

A presença de Juliano Son deve ser um dos destaques da programação religiosa do evento e reforça a diversidade de atrações preparadas para a ExpoSena 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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