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Acre reúne brigadistas para fortalecer manejo integrado do fogo

Por Redação ContilNet
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Acre reúne brigadistas para fortalecer manejo integrado do fogo

Fortalecer a atuação das brigadas comunitárias, promover a troca de conhecimentos e ampliar a articulação entre comunidades e instituições públicas e privadas são os objetivos do 1º Intercâmbio de Brigadistas Comunitários e Manejo Integrado do Fogo, realizado nesta terça-feira, 25, e quarta, 26, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) Antimary, localizada entre os municípios de Bujari e Sena Madureira.

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Promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), em parceria com o Earth Innovation Institute (EII), o encontro reúne brigadistas comunitários que atuam nas unidades de conservação geridas pela Sema, incluindo a Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá, APA Igarapé São Francisco, Floresta Estadual do Antimary (FEA), Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG) e Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Japiim-Pentecoste.

Também participam brigadistas do Tocantins, do Peru, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da organização social Aliança da Terra, ampliando a troca de experiências e conhecimentos sobre a prevenção e o enfrentamento aos incêndios florestais.

A iniciativa integra as ações de preparação do Estado para o período de estiagem, fortalecendo a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta aos incêndios florestais nos diferentes territórios. Ao longo de dois dias, a programação aborda as mudanças climáticas e as perspectivas para a Amazônia Sul-Ocidental, as estratégias do Estado para prevenção e combate às queimadas e aos incêndios florestais, além dos desafios para a implementação do Manejo Integrado do Fogo.

O conceito e a metodologia do manejo também são discutidos com o objetivo de promover um entendimento comum entre as instituições que atuam na gestão do fogo. O EII contribui tecnicamente para as discussões, com apresentações de práticas, transição para sistemas produtivos resilientes na agricultura familiar e adaptação das ações às particularidades de cada território.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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