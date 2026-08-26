Quarta-feira de calor intenso e ar seco marca o tempo no Acre nesta quarta

O tempo quente e seco predomina em todo o Acre nesta quarta-feira (26). De acordo com a previsão do meteorologista Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui, a jornada será marcada por sol entre poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar em todas as regiões do estado. Há possibilidade apenas de chuvas isoladas e rápidas em pontos específicos.
O panorama de calor e estiagem também alcança áreas vizinhas, como Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.
Leste, Sul e Vale do Purus
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a condição dominante é de dia abafado com predomínio de sol. A probabilidade de ocorrência de temporais ou ventos fortes com perigo é considerada muito baixa.
A umidade relativa do ar registra variação expressiva ao longo do dia, atingindo pico de até 90% ao amanhecer e declinando para marcas entre 30% e 40% no período da tarde. Os ventos sopram de fracos a calmos, no sentido noroeste, com variações de oeste e norte.
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Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.
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Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 20°C a 22°C e máximas entre 35°C e 37°C.
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Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.
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Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.
Centro-Oeste, Tarauacá e Vale do Juruá
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário permanece sob forte calor e predomínio de sol, com baixa chance de chuva fraca e pontual.
A umidade mínima da tarde oscila entre 40% e 50%, enquanto a máxima fica entre 85% e 95% nas primeiras horas da manhã. A ventania é fraca, com fluxo vindo do norte e variações de noroeste e nordeste.
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Tarauacá e Feijó: mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 34°C a 36°C.
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Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22°C a 24°C e máximas entre 32°C e 34°C.
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Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 22°C a 24°C e máximas entre 32°C e 34°C.