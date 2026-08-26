Quarta-feira de calor intenso e ar seco marca o tempo no Acre nesta quarta

Previsão do meteorologista Davi Friale aponta máximas de até 37°C no estado e baixa probabilidade de chuva significativa

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O tempo quente e seco predomina em todo o Acre nesta quarta-feira (26). De acordo com a previsão do meteorologista Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui, a jornada será marcada por sol entre poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar em todas as regiões do estado. Há possibilidade apenas de chuvas isoladas e rápidas em pontos específicos.

O panorama de calor e estiagem também alcança áreas vizinhas, como Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.

Leste, Sul e Vale do Purus

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a condição dominante é de dia abafado com predomínio de sol. A probabilidade de ocorrência de temporais ou ventos fortes com perigo é considerada muito baixa.

A umidade relativa do ar registra variação expressiva ao longo do dia, atingindo pico de até 90% ao amanhecer e declinando para marcas entre 30% e 40% no período da tarde. Os ventos sopram de fracos a calmos, no sentido noroeste, com variações de oeste e norte.

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 20°C a 22°C e máximas entre 35°C e 37°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Centro-Oeste, Tarauacá e Vale do Juruá

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário permanece sob forte calor e predomínio de sol, com baixa chance de chuva fraca e pontual.

A umidade mínima da tarde oscila entre 40% e 50%, enquanto a máxima fica entre 85% e 95% nas primeiras horas da manhã. A ventania é fraca, com fluxo vindo do norte e variações de noroeste e nordeste.