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Anvisa aprova novo genérico usado no controle do diabetes

Medicamento tem dapagliflozina como base

Por Dry Alves, ContilNet
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Anvisa aprova novo genérico usado no controle do diabetes
Registro contempla doses de 5 mg e 10 mg/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo medicamento genérico à base de dapagliflozina, substância utilizada principalmente no controle do diabetes tipo 2.

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O produto será fabricado pela Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica e terá apresentações com comprimidos de 5 mg e 10 mg. O registro possui validade até agosto de 2036.

A dapagliflozina ajuda a reduzir a quantidade de açúcar no sangue ao favorecer a eliminação da glicose pela urina. Além do diabetes, o princípio ativo pode ser prescrito em situações específicas de insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

A indicação, a dosagem e a duração do tratamento devem ser definidas por um profissional de saúde. A aprovação sanitária também não significa que o medicamento será automaticamente incorporado à lista de produtos oferecidos pelo SUS.

Com o registro, a empresa fica autorizada a comercializar o genérico no país depois de cumprir as demais exigências regulatórias e produtivas.

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