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Arraial une prevenção às hepatites e cuidado com idosos na capital

Ação ofereceu testes rápidos e atividades

Por Redação ContilNet
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Arraial une prevenção às hepatites e cuidado com idosos na capital
Arraial reuniu idosos e equipes de saúde/Foto: Assessoria

Em alusão ao Julho Amarelo, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na última quarta-feira (29), o Arraial da Prevenção, na Unidade de Saúde da Família (USF) Barro Vermelho. A iniciativa reuniu integrantes dos grupos de pessoas idosas da unidade e da USF Francisco Eduardo de Paiva em uma programação voltada à promoção da saúde, ao lazer e à integração comunitária.

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A ação contou com testes rápidos, orientações de saúde e atividades relacionadas à campanha Julho Amarelo, dedicada à prevenção e ao enfrentamento das hepatites virais.

A programação também incluiu apresentações dos grupos das unidades participantes, fortalecendo a convivência e os vínculos entre os usuários. O clima junino esteve presente nas barracas com comidas típicas, organizadas de forma colaborativa pelos participantes e pelas equipes de saúde, além de bingo e outras atividades recreativas que proporcionaram momentos de lazer e descontração.

De acordo com o coordenador da USF Barro Vermelho, Anthagoras Dantas, o trabalho desenvolvido na Atenção Primária vai além dos atendimentos clínicos e também busca promover a integração e o fortalecimento dos vínculos com a comunidade.

“Fazer saúde na Atenção Primária não é só consulta e remédio. Esses momentos de promoção da saúde física e mental, especialmente com os idosos, são muito importantes. Há três anos realizamos o Arraial da Prevenção, unindo a campanha Julho Amarelo, com testes rápidos e orientações, a um ambiente de acolhimento para a comunidade”, destacou.

O coordenador também ressaltou a importância da parceria entre as unidades de saúde para ampliar o alcance das ações.

“Quando trabalhamos unidos, conseguimos promover saúde para um número ainda maior de pessoas. Essa integração fortalece o vínculo entre as equipes e também entre os usuários das unidades”, afirmou.

Integrante do grupo de pessoas idosas há quatro anos, a aposentada Maria do Carmo, conhecida como Carmen, destacou que a iniciativa representa acolhimento, convivência e qualidade de vida.

“Esse grupo virou uma família para mim. A gente participa das atividades, faz amizades e sente falta quando alguém não aparece. Além de cuidar da saúde, encontramos alegria, acolhimento e incentivo para viver melhor”, contou.

O aposentado Raimundo Nonato Lousada da Silva, de 77 anos, também participou da programação. Casado há 47 anos, ele frequenta as atividades ao lado da esposa e relata que, após as duas filhas constituírem suas próprias famílias, o casal encontrou no grupo uma nova forma de convivência e socialização.

“Depois que nossas filhas se casaram, tivemos que nos reinventar. Participar do grupo nos aproximou ainda mais. Hoje fazemos as atividades juntos, conhecemos novas pessoas e aproveitamos essa fase da vida com mais alegria e disposição”, relatou.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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