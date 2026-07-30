Três apostas realizadas em Rio Branco acertaram quatro das seis dezenas sorteadas no concurso 3038 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (30). Cada bilhete receberá R$ 1.716,31.

Duas apostas foram registradas presencialmente na Lotérica Bilionária. A terceira foi realizada pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Todos os jogos foram simples, com seis números marcados.

Juntas, as três apostas da capital acreana somam R$ 5.148,93 em premiação.

As dezenas sorteadas foram:

30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal, estimado em R$ 85 milhões, acumulou. A expectativa é que o próximo concurso, marcado para domingo (2), pague R$ 100 milhões.

Em todo o país, 41 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 64.733,96 cada. Outros 2.549 jogos fizeram a quadra e ganharam R$ 1.716,31.

Os vencedores podem retirar os valores em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa Econômica Federal, conforme as regras da instituição.