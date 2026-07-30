30/07/2026
ContilNet Notícias Logo
30/07/2026
ContilPop
Gabriel Medina e Isabella Arantes se casam 20 dias após noivado
“Qual é a banda?”: policial não reconhece Gusttavo Lima em blitz
Felipe Neto aciona Igor 3k na Justiça e pede R$ 30 mil
Influenciadora Maxine Silva se emociona ao confirmar que segue livre do câncer
Leilane fala como redescobriu sua sexualidade após os 50 anos
Thaila Ayala desabafa sobre diagnóstico cardíaco da filha: “Foi um trauma”
Curiosidades sobre Catharina-Amalia, a futura rainha dos Países Baixos
Nino Abravanel sofre acidente com carro que pertenceu ao cantor MC Kevin
Entenda a polêmica envolvendo a entrevista de Kim Kataguiri na DiaTV
Funcionária de Viih Tube se pronuncia e nega recebimento de indenização

Três apostas de Rio Branco acertam a quadra da Mega-Sena; veja prêmio

Bilhetes renderam mais de R$ 5,1 mil juntos

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Três apostas de Rio Branco acertam a quadra da Mega-Sena; veja prêmio
Apostas de Rio Branco acertam a quadra/Foto: Reprodução

Três apostas realizadas em Rio Branco acertaram quatro das seis dezenas sorteadas no concurso 3038 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (30). Cada bilhete receberá R$ 1.716,31.

Duas apostas foram registradas presencialmente na Lotérica Bilionária. A terceira foi realizada pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Todos os jogos foram simples, com seis números marcados.

Juntas, as três apostas da capital acreana somam R$ 5.148,93 em premiação.

As dezenas sorteadas foram:

30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal, estimado em R$ 85 milhões, acumulou. A expectativa é que o próximo concurso, marcado para domingo (2), pague R$ 100 milhões.

Em todo o país, 41 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 64.733,96 cada. Outros 2.549 jogos fizeram a quadra e ganharam R$ 1.716,31.

Os vencedores podem retirar os valores em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa Econômica Federal, conforme as regras da instituição.

Escolha o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.