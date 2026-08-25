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Banco do Brasil realiza mutirão para estimular financiamento de veículos no Acre

Por Everton Damasceno, ContilNet
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Banco do Brasil realiza mutirão para estimular financiamento de veículos no Acre

O Banco do Brasil realiza nos dias 26 e 27 de agosto o Move BB Day, um mutirão voltado a clientes interessados em financiar veículos para trabalho e geração de renda no Acre. A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito para renovação de frotas, modernização dos meios de trabalho e apoio a profissionais e empreendedores que utilizam o veículo como ferramenta de sua atividade.

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Durante a ação, 7 agências do BB de 3 cidades do Acre abrirão uma hora antes do horário habitual de funcionamento para oferecer orientação especializada, esclarecer dúvidas e apoiar a contratação das linhas de crédito do Move Brasil. Nas demais localidades, as agências funcionarão em seu horário regular e também estarão aptas a atender os clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão.

“Quem utiliza o veículo para trabalhar precisa avaliar o financiamento com segurança e informação. No Acre, o Banco do Brasil reúne equipes preparadas para ouvir cada cliente, esclarecer dúvidas e indicar, entre as alternativas disponíveis, aquela que melhor acompanha seus planos”, afirma Carlos Mohabe, superintendente do Banco do Brasil.

Para acessar as cidades e agências onde haverá essa ação, clique aqui ou acesse bb.com.br/movebbday. Nas localidades onde houver feriado municipal ou estadual nas datas do evento, as agências permanecerão fechadas, em respeito ao calendário local.

Outras informações sobre as linhas Move Brasil Táxi e Aplicativos e Entregadores e Motoapp podem ser acessadas no portal do BB.

Serviço

Move Brasil Táxi e Aplicativos

• Público: motoristas de aplicativo e taxistas ativos

• Prazo: até 72 meses

• Carência: até 6 meses

• Taxas: a partir de 0,91% a.m. (mulheres) e 0,99% a.m. (homens)

  • Contratação: agências BB e App BB

Move Brasil Entregadores e Motoapp

• Público: entregadores, mototaxistas, motofretistas e profissionais de plataformas digitais

• Prazo: até 48 meses

• Carência: 2 meses

• Financiamento: até 100% do valor do veículo de duas rodas

• Taxas: a partir de 0,90% a.m. (mulheres) e 0,97% a.m. (homens)

• Contratação: agências BB e App BB

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