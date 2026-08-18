Caminhada Lilás mobiliza Rio Branco pelo fim da violência contra a mulher

Em alusão ao Agosto Lilás 2026, a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Acre, convida você para caminhar conosco em defesa da proteção, dos direitos e do respeito às mulheres.

Mais do que uma caminhada, este será um momento de conscientização, união e fortalecimento da rede de proteção, reunindo instituições, profissionais e comunidade no enfrentamento à violência contra a mulher.

📅 22 de agosto | sábado

⏰ 16h

📍 Concentração: Calçadão do Novo Mercado Velho

🏁 Destino: Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar

Após a caminhada, teremos banho com o caminhão de bombeiro, atividades de acolhimento, incluindo orientação jurídica gratuita às mulheres pela comissão da mulher advogada da OAB/AC e atendimento psicológico gratuito.

👕 Vista sua camisa branca e venha fazer parte dessa caminhada!

💜 Porque proteger também é caminhar junto.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom