Casa dos Ruelas passa por estudos para definir preservação do imóvel histórico

. Nesta primeira etapa, os técnicos realizam um diagnóstico para conhecer as características da construção | Foto: ContilNet

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com equipes técnicas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), iniciou uma avaliação das condições da Casa dos Ruelas, imóvel construído em 1940 e considerado um dos patrimônios históricos do município.

Os trabalhos reúnem arquitetos, engenheiros, historiadores, representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e profissionais da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM). Nesta primeira etapa, os técnicos realizam um diagnóstico para conhecer as características da construção, sua história e as condições atuais da estrutura.

De acordo com a superintendente do Iphan no Acre, Antônia Damasceno Barbosa, ainda não é possível definir qual será o destino do imóvel. Segundo ela, os levantamentos precisam ser concluídos antes que seja tomada qualquer decisão sobre uma possível restauração ou outra intervenção.

O secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, Flávio Rosas, explicou que o município passou a acompanhar diretamente a situação da Casa dos Ruelas após uma comunicação do Ministério Público. A partir dos estudos, serão elaborados relatórios técnicos que poderão auxiliar na avaliação de um eventual tombamento e na definição das medidas necessárias para preservar o prédio.

Entre as ideias apresentadas pela Prefeitura está a criação de um Museu da Farinha, aproveitando a importância histórica do produto para a cultura e a economia de Cruzeiro do Sul. A proposta, porém, ainda não foi definida, e a administração municipal pretende ouvir a população antes de estabelecer uma finalidade para o espaço.

A preservação da fachada original também é considerada uma possibilidade. No entanto, qualquer obra dependerá do resultado das avaliações, já que parte da estrutura apresenta áreas em ruínas. Antes de uma eventual reforma, será necessário verificar as condições das paredes e dos demais elementos da construção para garantir que uma intervenção seja tecnicamente segura.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet