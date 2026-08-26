O acidente mobilizou uma equipe do setor de trânsito da Polícia Militar

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (26), nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira.

O acidente mobilizou uma equipe do setor de trânsito da Polícia Militar, que esteve no local para realizar o isolamento da área e garantir a segurança dos demais usuários da via enquanto os procedimentos eram realizados.

Os policiais também fizeram a perícia e levantaram informações que poderão ajudar a esclarecer a dinâmica da colisão. A via ficou parcialmente comprometida durante o atendimento da ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser esclarecidas a partir da perícia e dos demais procedimentos adotados pelas autoridades.