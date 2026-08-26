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Família oferece R$ 1 mil de recompensa por gata desaparecida em Rio Branco

De acordo com a família, Chiara é uma gata fêmea e castrada

Por Redação ContilNet
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Família oferece R$ 1 mil de recompensa por gata desaparecida em Rio Branco
Chiara está desaparecida/Foto: Reprodução

Os tutores da gata Chiara estão mobilizados em busca de informações que possam levá-la de volta para casa. O animal desapareceu no dia 7 de agosto, na Rua Guariúba, localizada no Loteamento Novo Horizonte, na capital acreana.

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Para incentivar as buscas e ajudar na localização, os tutores estão oferecendo uma recompensa no valor de R$ 1.000,00 para quem encontrar a gata.

De acordo com a família, Chiara é uma gata fêmea e castrada, com pelagem creme e com as extremidades escuras (tipo siamês), olhos azuis e rabinho quebrado.

Os tutores oferecem recompensa de R$ 1 mil/Foto: Redes sociais

“Chiara é parte da nossa família, por favor nos ajude a trazê-la de volta!”, diz tutor em mensagem divulgada nas redes sociais.

Qualquer informação, pista ou avistamento de um animal com características semelhantes pode ser repassado diretamente à família pelo contato (68) 99212-7707 (falar com Jhuly).

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