De acordo com a família, Chiara é uma gata fêmea e castrada

Chiara está desaparecida/Foto: Reprodução

Os tutores da gata Chiara estão mobilizados em busca de informações que possam levá-la de volta para casa. O animal desapareceu no dia 7 de agosto, na Rua Guariúba, localizada no Loteamento Novo Horizonte, na capital acreana.

Para incentivar as buscas e ajudar na localização, os tutores estão oferecendo uma recompensa no valor de R$ 1.000,00 para quem encontrar a gata.

De acordo com a família, Chiara é uma gata fêmea e castrada, com pelagem creme e com as extremidades escuras (tipo siamês), olhos azuis e rabinho quebrado.

“Chiara é parte da nossa família, por favor nos ajude a trazê-la de volta!”, diz tutor em mensagem divulgada nas redes sociais.

Qualquer informação, pista ou avistamento de um animal com características semelhantes pode ser repassado diretamente à família pelo contato (68) 99212-7707 (falar com Jhuly).