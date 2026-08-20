Conselho aprova novas diretrizes nacionais para cursos técnicos

Mudança alcança educação profissional/Foto: Reprodução

O Conselho Nacional de Educação aprovou, por unanimidade, uma proposta de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (20) pelo Ministério da Educação.

As diretrizes orientam a organização da educação profissional no país, incluindo a estruturação de cursos técnicos e de outras formações voltadas à preparação dos estudantes para o mundo do trabalho.

O parecer foi analisado durante uma reunião extraordinária realizada em 6 de agosto. O colegiado decidiu aprovar tanto o relatório quanto o projeto de resolução anexado ao processo.

Apesar da aprovação unânime, as mudanças ainda não estão valendo. Conforme informou o próprio Conselho Nacional de Educação, o parecer somente produzirá efeitos depois da homologação pelo ministro da Educação.

O conteúdo completo deverá ser disponibilizado na página do Conselho Nacional de Educação. A partir da homologação e da publicação da resolução, instituições de ensino e redes responsáveis pela oferta de educação profissional deverão observar as novas orientações.

As Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem referências gerais para a criação e o funcionamento dos cursos, mas não substituem as regras específicas de cada modalidade ou instituição.

A proposta foi elaborada por uma comissão formada por representantes do Conselho Nacional de Educação. O processo tramita desde 2024 e tem como interessado o próprio Conselho Pleno.