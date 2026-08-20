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Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”

Influenciadora relata cancelamento de banda, atraso do noivo e imprevistos na cerimônia.

Por Redação ContilNet
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Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Reprodução/Instagram

Influenciadora desabafou sobre perrengues como camisa rasgada pelo noivo, falta de hospedagem, gastroenterite dos filhos e ausência de comida.

Dias após oficializar a união com Eliezer, a influenciadora Viih Tube utilizou as redes sociais para publicar um vídeo detalhando todos os contratempos que enfrentou antes e durante a cerimônia. Apesar dos desafios, a ex-BBB encarou a situação com humor e afirmou que os problemas acabaram livrando o casal de situações piores.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, um dos principais percalços envolveu o cancelamento unilateral de uma atração musical contratada.

“A banda que eu tinha contratado, muito famosa e cara, cancelou 15 dias antes porque alegaram que eu estava cancelada. Paguei 100%, vou cobrar a multa e processar porque não devolveram o dinheiro”, destacou Viih Tube em gravação veiculada no METRÓPOLES.

Especulações na web, atritos e imprevistos com os filhos

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a influenciadora elencou diversos episódios inusitados:

  • Pista de Especulação: A frase “dias melhores virão” dita por Viih Tube fez internautas especularem nas redes que a banda envolvida seria o Jota Quest.

  • Camisa Rasgada: No casamento civil, Eliezer atrasou-se, não provou a roupa e teve de rasgar a camisa na região das axilas para conseguir vestir a peça.

  • Buffet Emergencial: Faltou comida no local para convidados extras hospedados fora do hotel principal, sendo necessário contratar um churrasqueiro de última hora.

  • Saúde dos Filhos: No dia do evento, as crianças apresentaram febre, coriza e sintomas de piolho, além de pequenos atritos familiares corrigidos antes da entrada.

Por que a banda contratada por Viih Tube cancelou o show no casamento?

A influenciadora relatou que a equipe da banda alegou que ela estava “cancelada” nas redes sociais, cancelando o contrato a 15 dias do evento sem devolver o dinheiro.

Quais outros imprevistos aconteceram no casamento de Viih Tube e Eliezer?

Entre os problemas citados estavam o atraso e rasgo na roupa do noivo, falta de comida para convidados extras, febre nos filhos e falta de hospedagem para padrinhos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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