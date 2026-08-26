e-Título ficará indisponível por quase dez horas no sábado

e-Título ficará fora do ar no sábado/Foto: Reprodução

O aplicativo e-Título ficará totalmente indisponível entre 8h30 e 18h deste sábado (29), informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A interrupção programada poderá durar nove horas e meia e faz parte dos preparativos tecnológicos para as Eleições Gerais de 2026.

Durante esse período, os eleitores não poderão utilizar os serviços oferecidos pelo aplicativo. Por isso, quem precisar consultar informações ou acessar algum documento digital deve se organizar antes do início da manutenção.

Segundo o TSE, o procedimento inclui a migração do e-Título para um ambiente de produção em nuvem. Também serão realizados testes que simulam situações reais em componentes considerados essenciais para o funcionamento da infraestrutura eleitoral.

As equipes técnicas ainda testarão os mecanismos de recuperação dos serviços diante de possíveis falhas. O objetivo é preparar os profissionais responsáveis pela plataforma para reagir a eventuais períodos de indisponibilidade durante o processo eleitoral.

A atualização também poderá provocar impactos pontuais em outros sistemas da Justiça Eleitoral, especialmente naqueles que utilizam autenticação em dois fatores por meio de aplicativos geradores de códigos, como o Conta+JE.

Apesar disso, o acesso ao Conta+JE continuará disponível por meio da plataforma Gov.br. A previsão é que o e-Título volte a funcionar normalmente depois das 18h de sábado, caso o cronograma seja concluído sem alterações.