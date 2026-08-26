Sicredi registra mais de 900 oportunidades de negócio durante a Expoacre 2026/Foto: Reprodução

A participação do Sicredi na Expoacre 2026 resultou em mais de 900 oportunidades de negócio ao longo da feira. O espaço da instituição financeira cooperativa recebeu, em média, cerca de 500 visitas por noite, reunindo produtores rurais, empresários, associados e pessoas interessadas em conhecer as linhas de crédito e demais soluções oferecidas.

Antes do início da feira, o Sicredi havia projetado disponibilizar mais de R$ 100 milhões em crédito durante o evento, com condições voltadas à ampliação de negócios, aquisição de bens e equipamentos e investimentos em diferentes atividades produtivas.

Ao longo da Expoacre, as equipes da instituição atenderam públicos ligados ao agronegócio, empresas e pessoas físicas, apresentando alternativas de financiamento de acordo com as necessidades de cada interessado e as condições de contratação.

Além da prospecção de negócios, a participação na feira serviu para aproximar o Sicredi da comunidade e ampliar o acesso a informações sobre crédito, planejamento financeiro e possibilidades de investimento.

O modelo adotado pela instituição é baseado no cooperativismo de crédito, no qual os associados também participam da cooperativa e de suas decisões. Parte da atuação é direcionada ao fortalecimento econômico das regiões onde o Sicredi mantém presença.

Com aproximadamente 500 visitantes por noite e mais de 900 oportunidades de negócio registradas durante a Expoacre 2026, a instituição encerrou sua participação na feira reforçando a estratégia de ampliar a presença no Acre e a relação com os diferentes setores da economia estadual.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria