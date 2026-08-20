EUA prorrogam licença para transações com petrolífera russa Lukoil

A licença mais recente, que foi renovada várias vezes, expira em 19 de setembro

O Departamento do Tesouro dos EUA estendeu uma licença geral que concede permissão para certas transações relacionadas à potencial venda dos ativos estrangeiros da empresa petrolífera russa sancionada Lukoil.

A licença mais recente, que foi renovada várias vezes, expira em 19 de setembro.

Em outubro passado, a administração Trump anunciou “sanções massivas” contra a indústria petrolífera da Rússia, que visavam levar o presidente russo Vladimir Putin à mesa de negociações e pôr fim à brutal guerra de Moscou na Ucrânia. Essas sanções incluíram medidas punitivas sobre a Lukoil.

(Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

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