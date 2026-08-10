Inter Miami estuda contratação de Neymar para reeditar trio com Messi e Suárez

Clube dos EUA avalia buscar o atacante do Santos ao fim da temporada de 2026

Equipe da MLS avalia investida no camisa 10 para o término do contrato no clube paulista/ Foto: Reprodução

O Inter Miami estuda a possibilidade de contratar o atacante Neymar ao término do vínculo do jogador com o Santos, previsto para dezembro de 2026. A movimentação pode promover a reunião do trio ataque formado pelo brasileiro ao lado do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez, que marcou época no futebol europeu.

A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca. Segundo a publicação, o clube dos Estados Unidos ainda não abriu negociações formais nem entrou em contato com os representantes de Neymar ou com a diretoria santista. O interesse, contudo, é sustentado pelo cenário contratual do camisa 10.

Aos 34 anos, Neymar cumpre contrato na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2026. Caso o acordo não seja renovado até o encerramento do prazo, o atleta fica livre no mercado para assinar com qualquer equipe sem custo de transferência. Durante evento recente do seu instituto, o jogador declarou que mantém em aberto os rumos da carreira.

A principal motivação do Inter Miami na operação é recompor o arranjo ofensivo conhecido como “MSN”. Entre 2014 e 2017, Neymar, Messi e Suárez atuaram juntos pelo Barcelona, período em que ergueram nove troféus, incluindo a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes da FIFA