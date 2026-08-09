Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”

Condenado por homicídio e tráfico de drogas, Marcinho VP cumpre pena no sistema penitenciário desde 1996/ Foto: Reprodução

O rapper Oruam usou os perfis em redes sociais neste domingo (9/8), data em que se comemora o Dia dos Pais, para desabafar sobre a distância de Marcinho VP. Apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, ele cumpre pena na prisão desde 1996.

Em mensagem publicada para os seguidores, o músico de 26 anos disse que costuma evitar o uso de redes sociais durante a data comemorativa. Ele relatou a dificuldade de não conviver com o pai fora do ambiente prisional e criticou a repercussão pública sobre a relação familiar.

“Não tenho uma foto com meu pai, não tenho a presença dele e, como se isso não fosse castigo suficiente, a mídia tenta o tempo todo destruir o que esse cara é pra mim”, escreveu o artista na legenda do texto.

Oruam afirmou que parentes de pessoas privadas de liberdade sentem o peso da separação e relatou que busca manter o vínculo com o pai a despeito de julgamentos de terceiros. “Tudo que eu tento fazer é honrar meu pai. Hoje eu só queria mermo [sic] olhar pro meu coroa e dizer que eu dava tudo que eu conquistei pra poder almoçar nesse domingo com ele, longe das grades que colocaram no meio de nós.”

No relato, o cantor declarou ainda que a distância vai além do isolamento físico imposto pelo sistema penitenciário. “Não tô falando só de grade física não, tem a da mente. Eu não posso querer falar do meu amor pelo meu pai que tentam me calar. Só que quanto mais tem censura, quanto mais hater posta meu nome, tenta queimar minha família, mais o meu amor e a vontade de ter meu pai perto aumenta”, concluiu, antes de afirmar que confia na soltura de Marcinho VP.

Marcinho VP está detido há quase três décadas. Ele foi condenado a 36 anos de reclusão em regime fechado pelo assassinato de um rival no tráfego de drogas e acumula outras penas. Em outubro deste ano, a prisão do traficante completa 30 anos.