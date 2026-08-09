Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos

Famosos prestam homenagens em Dia dos Pais/Foto: Instagram/ Virginia Fonseca// Instagram/ Sabrina Sato/

Famosos encheram as redes sociais com fotos e vídeos especiais em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9).

Nomes como Virginia Fonseca, Sabrina Sato e Leo Santana compartilharam relatos e declarações. Veja abaixo.

Veja as homenagens dos famosos no Dia dos Pais

Virginia Fonseca

A influenciadora celebrou o pai, que faleceu há alguns anos.

“Um feliz Dia dos Pais para todos os papais” E um feliz dia para o meu, que já não está mais aqui em corpo, mas para sempre em meu coração. Te amo, pai, você é a minha maior saudade.”

Virginia celebra pai em Dia dos Pais • Instagram/ Virginia Fonseca

Zé Felipe

Zé Felipe celebrou o pai, o cantor Leonardo. “Obrigada por tudo, por sempre estar do meu lado e ser esse paizão. Te amo demais”, escreveu.

Zé Felipe deseja feliz Dia dos Pais a Leonardo • Instagram/ Zé Felipe

Lucas Lima

Lucas Lima celebrou o filho com Sandy.

“Ter a chance de assistir de camarote a uma pessoa tão encantadora e às vezes reconhecer nele as melhores partes de mim caminhando, brincando, dançando, lendo, vivendo… é difícil conter a vaidade ao pensar que um pouco de mim mora ali. É testemunhar a vida sendo passada a limpo. Ser pai é completamente diferente do que eu imaginava antes de ser e infinitamente mais lindo. Desafiador e trabalhoso, claro. Mas lindo demais”, colocou o cantor.

“Obrigado Sandy, pelo melhor presente da vida e por me ajudar a moldar o melhor ser humaninho da Terra.”

Sabrina Sato

Sabrina Sato compartilhou uma série de fotos de Nicolas Prattes e celebrou o amado.

“Nicolas, meu amor, seu primeiro Dia dos Pais… Mas, se a gente parar pra pensar, não é bem o primeiro, né? Porque a gente fala de você ser pai desde o nosso início, desde os nossos primeiros encontros. Você já falava dessa vontade de ser pai. E eu confesso que, no começo, eu até achava que podia ser papo… porque eu já era mãe, né? Sei lá, vai que era para me impressionar, para parecer maduro… Mas não. Era realmente o que você queria. Era um sonho seu”, escreveu ela.

“Nesses mais de dois anos, eu fui vendo que esse pai que você queria tanto ser já estava aparecendo de várias formas. No padrasto maravilhoso que você é para Zoe. O Zezé da Zoe, que cuida, se preocupa, reza com ela, brinca de boneca a futebol, leva para a escola, participa de tudo e ama muito, sem querer ocupar o lugar de ninguém. No tio que você é para o Fefê, para a Manu e para o Arthur. E até no pai do Bupi, do Lucky, da Belinha, da Coco e do Maui… porque, olha, filho já não faltava nessa casa.

E, em tudo isso, eu fui vendo o paizão que existe em você. Cuidadoso, atencioso, preocupado, presente, brincalhão… e com esse coração enorme.”

Gilberto Gil

O cantor compartilhou um vídeo especial sobre o significado da paternidade, citando o próprio pai, José Gil Moreira.

“Como é por aí? Contando um pouco de como foi crescer com meu pai, dr. José Gil Moreira. Feliz dia dos pais”, escreveu.

Leo Santana

Leo Santana publicou um vídeo especial para celebrar os dois filhos.

“A verdade é que nada, nem ninguém te prepara pro quão incrível é se tornar pai. Ainda mais quando se trata de uma paternidade que desejei tanto. A chegada de Liz foi uma virada de chave na minha vida, acompanhar cada fase dela tem sido algo não imaginava nem nos meus maiores sonhos… mas, ver ela se tornar a irmã mais velha do nosso pequeno Levi, nosso caçulinha… ah, família, eu fico emocionado só em ver essas imagens”, escreveu ele.

Conteúdo Original / Fonte: CNN Pop